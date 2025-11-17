„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe YouTube și Facebook ProSport

N-a fost etapă în Superliga, însă s-a jucat în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a convocat 5 jucători de la FCSB pentru dubla cu Bosnia și Herțegovina și San Marino. În eșecul din Bosnia și Herțegovina, 1-3, de la FCSB a fost titular doar Daniel Bîrligea, marcatorul unicului gol al tricolorilor. Pe parcurs au mai intrat David Miculescu și Florin Tănase, în timp ce Ștefan Târnovanu n-a fost decât rezervă neutilizată, iar Darius Olaru a fost lăsat în afara lotului.

Discutăm astăzi la EXCLUSIV FCSB și despre transferul pe care Gigi Becali îl dorește neapărat la FCSB. Denis Drăguș de la Eyupspor e marea poftă a patronului campioanei, însă ca acest lucru să se realizeze ar trebui să scoată bani buni din contul roș-albaștrilor.

Vom vorbi la EXCLUSIV FCSB, de la ora 18:00, despre aceste subiecte, dar și despre altele, cu Robert Panduru și Adrian Pitu, fost campion cu Steaua în sezonul 2004-2005.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

