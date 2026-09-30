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Viorica Dăncilă, comparație între dosarul Georgescu și dosarul vaccinurilor: „La 1 milion de euro e arest preventiv, la 1 miliard nu răspunde nimeni”

Andrei Rosz
Viorica Dăncilă, comparație între dosarul Georgescu și dosarul vaccinurilor: „La 1 milion de euro e arest preventiv, la 1 miliard nu răspunde nimeni”
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Viorica Dăncilă compară prejudiciul din dosarul lui Călin Georgescu cu cel din dosarul vaccinurilor. Fostul premier critică procedurile justiției care i-au fost aplicate fostului candidat la președinție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Dosarul Georgescu vs dosarul vaccinurilor

Invitată la Marius Tucă Show, Viorica Dăncilă compară dosarul Georgescu cu dosarul vaccinurilor. Aceasta susține că în cazul Georgescu prejudiciul presupus este de 1 milion de euro, iar inculpatul a fost deja arestat preventiv. În același timp, în dosarul vaccinurilor, adaugă politicianul, prejudiciul este de 1 miliard de euro și nimeni nu e tras la răspundere.

„În dosarul lui Călin Georgescu se vorbește de un prejudiciu de 1 milion de euro. Dar noi știm că există un prejudiciu de 1 miliard de euro, cel de la vaccinuri, și nu vedem că cineva ar fi fost deranjat de această sumă foarte mare.”, afirmă fostul premier.

Ce s-a întâmplat în dosarul vaccinurilor?

Dosarul vaccinurilor anti-COVID vizează modul în care România a achiziționat doze de vaccin în perioada pandemiei. Potrivit DNA, în perioada ianuarie–mai 2021 ar fi fost contractate suplimentar 52.805.690 de doze Pfizer și Moderna, în valoare de 1.005.498.687 de euro, la care se adaugă TVA. Procurorii au indicat această sumă drept prejudiciu adus bugetului de stat.

Ancheta îi vizează pe fostul premier Florin Cîțu și pe foștii miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, în legătură cu achizițiile realizate în timpul pandemiei. În 2026, mai multe persoane au fost audiate în dosar, inclusiv Alexandru Nazare și Dan Barna, în calitate de martori.

„Oamenii văd toate aceste lucruri și cred că domnul Călin Georgescu se bucură de o mai mare susținere în rândul populației”

Politicianul pune la îndoială procedurile din dosarul lui Călin Georgescu. Aceasta susține că ridicarea din trafic a presupusului inculpat nu a fost o măsură necesară. Fostul premier afirmă că toate aceste evenimente îi vor aduce lui Georgescu și mai multă susținere în rândul populației.

„Pe urmă am văzut modul în care s-a procedat. Am văzut că a fost ridicat domnul Călin Georgescu în timp ce mergea spre bazinul de înot. Păi a fost înainte chemat la DIICOT și nu a dat curs invitației? Era a doua oară când dânsul era ridicat. A mai fost o dată ridicat din trafic. Să nu aibă cineva impresia că îl vor vulnerabiliza pe domnul Călin Georgescu. Dimpotrivă, oamenii văd toate aceste lucruri și eu cred că domnul Călin Georgescu se bucură de o mai mare susținere în rândul populației.”, menționează Dăncilă. 

„Faptul că Georgescu a fost dus la audieri nu înseamnă deja că dânsul este vinovat”

Fostul premier aduce aminte că simpla audiere a unui politician nu îl transformă pe acesta în „penal”. Aceasta precizează că vinovăția o stabilește un judecător în urma unei decizii definitive.

„Trebuie să facem o precizare. Faptul că Georgescu a fost dus la audieri nu înseamnă deja că dânsul este vinovat. Există acea prezumție de nevinovăție până la o hotărâre definitivă. Am văzut foarte mulți care îl vedeau deja vinovat pe domnul Georgescu. Noi am mai trecut prin aceste lucruri. Nici nu începea un proces sau o acuzație și erau „penalii” din stat. Vinovăția o stabilește un judecător în urma unei decizii definitive.”, explică politicianul. 

Călin Georgescu a fost arestat preventiv

DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile, însă Tribunalul București a respins cererea și, pe 23 septembrie, l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat hotărârea, astfel că astăzi, 29 septembrie, cazul a ajuns la Curtea de Apel București. Cele două judecătoare din complet au avut opinii diferite asupra măsurii preventive. Din acest motiv, s-a constituit un complet de divergență, cu un al treilea judecător. Georgescu a fost audiat din nou în cursul după-amiezii și a plecat de la instanță în jurul orei 16:30, în așteptarea pronunțării. Ulterior, al treilea judecător a decis ca Georgescu să fie arestat preventiv.

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