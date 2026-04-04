Prima pagină » Emisiuni » Florin Manole: ,,Eu sunt sunt un apărător al bugetarilor din România. Asta nu înseamnă că sunt un adversar al privatului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre faptul că este un apărător al bugetarilor din România și nu este un adversar al privatului. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Manole: „Deci, toată discuția asta împotriva bugetarilor este ceva ce am moștenit toxic și negativ de la Traian Băsescu. Ceva ce a devenit dintr-un discurs promovat, dintr-o parte a clasei politice. A devenit ceva mainstream, ceva generalizator, ceva fără tușe și fără diferențe.

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Manole a vorbit despre faptul că este un apărător al bugetarilor din România și nu este un adversar al privatului. Acesta explică faptul că în această perioadă au existat discuții legate de tăierile din sistemul bugetar. Ministrul a subliniat faptul că i se pare greșit să tratăm toate instituțiile în același mod. El susține că nu ar vrea să taie cheltuielile de personal cu 10% nici din sectorul de sănătate și nici din cel de educație.

„Unii dintre cei care lucrează în birouri lucrează cu informații clasificate, de exemplu… Și remunerația este corespunzătoare. Îmi pare rău poate o să fiu mai puțin conformist, dar eu sunt un apărător al bugetarilor din România. Faptul că sunt un apărător al bugetarilor nu înseamnă că sunt adversar al privatului. Vă dau un exemplu, pentru că avem în această perioadă această discuție despre tăierile din sistemul bugetar și toată lumea e fan a acestei idei. Eu nu. Nu, pentru că mi se pare complet greșit să tratăm toate instituțiile din toate domeniile în același mod. Să tăiem 10%. De unde? De la sănătate? Eu nu aș tăia 10% de la sănătate niciodată, cheltuieli de personal. Să tăiem 10% cheltuieli de personal de la educație, Eu n-aș tăia niciodată. Revenind în curtea Ministerului Muncii, să tai 10% cheltuieli de personal de la Inspecția Muncii. Cum ar fi o inspecție a muncii cu 100% tăieri? Ăsta ar trebui să fie coșmarul mediului privat onest și cinstit, pentru că avem nevoie. Și pentru o economie sănătoasă avem nevoie de o inspecție a muncii eficientă și care să aibă oameni în teren. Paznici ai sistemului, ca să zic așa. Deci, toată discuția asta împotriva bugetarilor este ceva ce am moștenit toxic și negativ de la Traian Băsescu. Ceva ce a devenit dintr-un discurs promovat, dintr-o parte a clasei politice. A devenit ceva mainstream, ceva generalizator, ceva fără tușe și fără diferențe. Și asta este greșit întotdeauna în legătură cu orice, pentru că întotdeauna există nuanțe, diferențe și tușe. Bugetarii din România sunt deseori subiectul propriului public, pe nedrept. Sigur că s-ar putea să existe domenii, nu le cunosc pe toate din toate ministerele. Unde să fie suprapopulare, unde să trebuiască să ajustăm. Poate să tăiem? Nu știu, nu vreau să fac ordin în curtea nimănui.”, a declarat Ministrul Muncii.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
09:30
Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
09:00
Valentin Stan: Nu trebuie să uităm că Witkoff a negociat cu Putin. Iranienii nu au puterea de a-l scoate din negocieri
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
08:30
Ion Cristoiu: „Am ajuns în momentul în care descoperim America. Trebuie să descoperim noi rute ca să evităm Strâmtoarea Ormuz”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
08:00
Crin Antonescu: „Bătălia politică de azi este între conservatori și hashtag”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
07:30
Ion Cristoiu: „Dacă americanii ar fi explicat de la început cât de mare este pericolul Iranului, ne-ar fi fost mai ușor să înțelegem pașii lui Trump”
MARIUS TUCĂ SHOW Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor”
07:00
Crin Antonescu: „Alegătorii lui Nicușor vor ca acesta să se ducă cu mascații să ia din casă toți PSD-iștii. Nu mai este eroul lor”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
FLASH NEWS Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
23:02
Ludovic Orban intervine în scandalul pozelor regizate cu Nicușor Dan și Coldea. Ce spune despre Elena Lasconi
ULTIMA ORĂ Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
22:49
Primele imagini cu Răzvan Lucescu, care a ajuns în țară și se îndreaptă spre spitalul unde este internat Mircea Lucescu. „Este o situație grea”
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
INCIDENT Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea
22:12
Percheziție cu bucluc. Ce au găsit polițiștii la cazările muncitorilor de la șantierul căii ferate Cluj-Oradea

