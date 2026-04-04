Florin Manole: ,,Eu sunt sunt un apărător al bugetarilor din România. Asta nu înseamnă că sunt un adversar al privatului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre faptul că este un apărător al bugetarilor din România și nu este un adversar al privatului.

Florin Manole: „Deci, toată discuția asta împotriva bugetarilor este ceva ce am moștenit toxic și negativ de la Traian Băsescu. Ceva ce a devenit dintr-un discurs promovat, dintr-o parte a clasei politice. A devenit ceva mainstream, ceva generalizator, ceva fără tușe și fără diferențe. ”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Manole a vorbit despre faptul că este un apărător al bugetarilor din România și nu este un adversar al privatului. Acesta explică faptul că în această perioadă au existat discuții legate de tăierile din sistemul bugetar. Ministrul a subliniat faptul că i se pare greșit să tratăm toate instituțiile în același mod. El susține că nu ar vrea să taie cheltuielile de personal cu 10% nici din sectorul de sănătate și nici din cel de educație.