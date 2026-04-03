Ce pensie are mama Ministrului Muncii. Florin Manole a dezvăluit suma în exclusivitate, la Gândul

Prezent la emisiunea Atitudini de la Gândul, ministrul Muncii Florin Manole a dezvăluit că pensia mamei sale se apropie de cea minimă.

El a oferit un exemplu concret despre nivelul pensiilor din România chiar din propria familie. Acesta a declarat că mama sa încasează lunar o sumă care nu atinge pragul de 2.000 de lei, deși a muncit aproape toată viața. Explicația ministrului este simplă: deoarece mama sa a avut salarii mici în trecut, contribuțiile la stat au fost reduse, fapt care se reflectă acum într-o pensie mică.

Munca pe salariu minim aduce o pensie mică la bătrânețe

Întrebat direct despre situația mamei sale, Florin Manole a explicat că veniturile acesteia sunt mici din cauza istoricului profesional din anii ’90. În acea perioadă, salariile din România erau la un nivel foarte scăzut, iar acest lucru afectează calculul pensiei zeci de ani mai târziu.

„Mama mea are pensie sub 2.000 de lei. A lucrat mai toată viața pe salariu minim și acum are sub 2.000 de lei pensie. Mama mea a lucrat în anii ’90, când salariile erau mici, cotizațiile și ele. Acum, și pensia este, din păcate, mică.

Pensiile au avut parte de mai multe măriri

În ultimii șase ani, statul a crescut pensiile de mai multe ori. Au existat indexări cu rata inflației și o recalculare uriașă în septembrie 2024. Totuși, cazul mamei ministrului Muncii demonstrează că aceste măriri nu îi ajută pe toți pensionarii la fel.

Cum au crescut pensiile în ultimii ani:

2021-2023: Punctul de pensie a crescut treptat de la 1.265 lei la 1.785 lei.

Ianuarie 2024: S-a aplicat o mărire de 13,8%.

Septembrie 2024: A avut loc „Marea Recalculare”, unde peste 80% dintre pensionari au primit bani în plus.

2025-2026: Pensiile au continuat să crească automat în fiecare lună ianuarie.

Cum se calculează pensiile acum pentru a ajuta persoanele cu venituri mici

În prezent, legea prevede ca pensiile să crească în fiecare an, în luna ianuarie. Formula ține cont de inflație și de cât de mult cresc salariile medii în țară. Scopul este ca pensionarii să nu își piardă puterea de cumpărare atunci când alimentele sau utilitățile se scumpesc.

Totuși, pentru cei care au lucrat pe salariul minim, cum este cazul mamei ministrului, pensia rămâne la limita subzistenței.

Sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici

Numărul pensionarilor din România a ajuns la 4,68 milioane, dintre care aproape 1 milion primesc pensii sub 2.000 de lei.

Florin Manole, a anunțat joi, după ședința de Guvern, adoptarea unui proiect de ordonanță de urgență privind „pachetul de solidaritate”, care prevede acordarea de sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri mici. Oficialul anunță că ajutoarele vor fi acordate în două tranșe, în lunile mai și decembrie, pentru peste 2,8 milioane de pensionari.

Pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi un sprijin total de 1.000 de lei, în două tranșe egale. Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei vor beneficia de 800 de lei, câte 400 de lei în fiecare tranșă, iar pensionarii cu pensii între 2.000 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei, tot în două tranșe egale.

