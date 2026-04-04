Florin Manole: „Munca pe platformele de ride-sharing va fi mai albă decât înainte de această lege”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu", Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre munca la negru și legea care va fi dată pentru a combate acest fenomen.
Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Manole a vorbit despre munca la negru și legea care va fi dată pentru a combate acest fenomen. Acesta spune că anul trecut a avut dosare unde 530 de angajați lucrau pentru un singur angajator la negru. El spune că în principal platformele de curierat sunt predispuse la acest tip de muncă la negru. Ministrul afirmă că într-o lună de zile vom avea o lege care să implementeze directiva europeană pentru reglementarea muncii pe aceste platforme.
„Cele mai mari dosare le-am avut corelat cu ceea ce se numește acum munca pe platforme digitale. Ride-sharing, curierat, livrare de alimente. Adică am avut dosarele „vedetă negativă” ale anului trecut. A fost, de exemplu, 530 de lucrători la un singur angajator la negru. 530 la un singur angajator. Este enorm. Ride-sharing, livrare sunt mixate. Deci ne-am fi putut aștepta că avansul tehnologic și economia de tip nou vor aduce mai multă transparență, mai multă onestitate… Până probabil într-o lună de zile. Pentru că vom avea o lege care să implementeze directiva europeană pentru reglementarea muncii pe platforme. Astfel încât toate, sper eu, portițele de subterfugii și ocolișuri să fie închise. Pentru că avem o directivă europeană care vorbește despre protejarea drepturilor salariaților din mediul ăsta și despre reglementări, documentul este foarte avansat. Cred că o lună de zile. Repede oricum. Munca pe platforme va avea mai multe reglementări astfel încât să îți fie mai greu să o ocolești. Munca pe platforme va fi mai albă decât înainte de această lege. Pentru că munca la negru va mai exista probabil mult timp de acum încolo și există în toate țările din Uniunea Europeană. Important este ca statul să facă totul pentru a reduce acest fenomen negativ și să facă totul pentru a sancționa aspru, cât mai aspru pe cei care încalcă legea. Și de asta acum câteva luni am și crescut amenzile. Deocamdată nu cred că ar trebui să schimbăm legislația așa de rapid și atât de frecvent. Haideți să vedem, să lăsăm măcar un an de zile. Nu vreau să fiu predictibil si nu mă simt dator să fiu predictibil și stabil cu cei care încalcă legea. Aici nu primește nimeni amendă pentru că este onest și corect.”, a declarat Ministrul.