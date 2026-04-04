Florin Manole: „Munca pe platformele de ride-sharing va fi mai albă decât înainte de această lege”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Atitudini, cu Adina Anghelescu”, Florin Manole, Ministrul Muncii, a vorbit despre munca la negru și legea care va fi dată pentru a combate acest fenomen. Urmăriți aici, integral, emisiunea Adinei Anghelescu.

Florin Manole: „Până probabil într-o lună de zile. Pentru că vom avea o lege care să implementeze directiva europeană pentru reglementarea muncii pe platforme. Astfel încât toate, sper eu, portițele de subterfugii și ocolișuri să fie închise.”

Invitat la emisiunea Adinei Anghelescu, Florin Manole a vorbit despre munca la negru și legea care va fi dată pentru a combate acest fenomen. Acesta spune că anul trecut a avut dosare unde 530 de angajați lucrau pentru un singur angajator la negru. El spune că în principal platformele de curierat sunt predispuse la acest tip de muncă la negru. Ministrul afirmă că într-o lună de zile vom avea o lege care să implementeze directiva europeană pentru reglementarea muncii pe aceste platforme.