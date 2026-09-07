Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de mascați ale Poliției Române, a vorbit în cadrul emisiunii „Martorii” despre unul dintre liderii de clasă interlopă din Craiova, care a ajuns cunoscut la nivel internațional, impunându-se în fața cartelurilor din Mexic. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate