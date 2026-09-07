Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de mascați ale Poliției Române, a vorbit în cadrul emisiunii „Martorii” despre unul dintre liderii de clasă interlopă din Craiova, care a ajuns cunoscut la nivel internațional, impunându-se în fața cartelurilor din Mexic. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.
Ciciu a vorbit în emisiunea lui Andrei Dumitrescu despre cunoscutul lider interlop din Craiova, cunoscut sub numele de „Rechinul”, liderul unei grupări infracționale internaționale care a operat pe Riviera Maya din Mexic. Invitatul relatează că, deși în țară nu a fost cunoscut drept vreun lider de temut, ci se ocupa cu taximetria prin intermediul unor cunoștințe, a ajuns să fie un lider de temut în Mexic.
„În Craiova el nu era atât de cunoscut, nici ca un zmardoi, cum se spune în lumea asta. Lucra pe taxi și, ca să te impui într-o zonă a cartelurilor mexicane… care știți cum încearcă să-ți atragă atenția, la dușman, la rival și așa mai departe. Îl prind pe unul de-al tău, îi scot inima și o trimit familiei respective, o trimit în plic și așa mai departe. Un om de la noi din Craiova să ajungă să se impună acolo… Am înțeles că totuși printr-o rudă mai apropiată a unui cunoscut traficant de droguri de acolo, cu sora sau cumnata acestuia, circulă foarte, foarte multe povești.”
„A reușit să se impună, reușind chiar să aibă o firmă de mentenanță de bancomate. Exact în zona Cancun, Playa del Carmen, Riviera Maya. Adică nu aveai nevoie să instalezi pisicuțe. Dar având acces direct la aceste bancomate și acces la baza de date… Că de asta au intrat pe filieră și pe firul autorităților americane, 90% din zona frecventată în Cancun, Playa del Carmen, Riviera Maya, zona asta, Quintana Roo, sunt americani. Turiștii, în marea lor majoritate, peste 90%, sunt din Statele Unite ale Americii. Iar atunci când cetățenii acestora sunt păgubiți, deja FBI-ul și toate autoritățile americane le iau urma și încearcă să facă tot posibilul să recupereze sumele de bani și chiar să prindă autorii. Au fost acțiuni de-a lungul timpului. Au fost, pentru că au fost deschizători.”
Florian Tudor, zis „Rechinul”, este un interlop cu notorietate din Craiova. El a fost capul unei grupări infracționale internaționale care a operat pe Riviera Maya din Mexic.