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Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au prins pe Konstantinos Passaris: Cum și-a justificat „Fiara din Balcani” dubla crimă

Malina Maria Fulga
Mărturia unuia dintre „mascații” care l-au prins pe Konstantinos Passaris: Cum și-a justificat supranumitul „Fiara din Balcani” dubla crimă
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Ionuț Ciciu, unul dintre primii luptători care au făcut parte din trupele de mascați ale Poliției Române, a vorbit în cadrul emisiunii „Martorii” despre cum a fost prins criminalul Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”. Urmăriți emisiunea integrală pe canalul de YouTube Gândul.

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Konstantinos Passaris a fost supranumit „Fiara din Balcani” după ce, la începutul anilor 2000, a comis un dublu asasinat. Ciciu își amintește capturarea lui Passaris, care a fost legat în lanțuri. Acesta relatează cum criminalul, întrebat fiind de ce i-a omorât pe cei doi angajați, a răspuns fără remușcări că nu își făcuseră datoria.

„A fost priponit, legat în lanțuri. Am scăpat o întrebare și le-am întrebat de ce totuși i-ai omorât. Nu și-au făcut datoria. Nu au fost atenți.”

„Un polițist, când este în misiune, trebuie să fie atent”

Ionuț Ciciu povestește cum Passaris a reușit să dezarmeze un agent într-o unitate medicală și să-l împuște pe loc. Acesta și-ar fi justificat crima prin lipsa, așa-zisă, de profesionalism a agentului.

„Un polițist, când este în misiune, trebuie să fie atent. Nu scuza crima. Așa a considerat el. Că polițistul ăla a fost neprofesionist și și-a pierdut viață. I-a luat și l-a împușcat. Unul dintre omoruri, chiar la spital. Știam că contul lui este full tot timpul, contul lui de bani. Permitea o sumă de câteva sute de milioane. El tot timpul se alimenta acest cont cu bani.”

Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, este un cetățean grec închis pe viață în România. El își execută pedeapsa pentru un dublu asasinat comis în anul 2001.

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