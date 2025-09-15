Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el

Ziaristul Ion Cristoiu analizează în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, momentul în care au avut loc contre între PSD și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pe subiectul plafonarea alimentelor, scoasă de la 1 octombrie.

Moderatorul a rememorat cronologia evenimentelor privind eliminarea plafonului la produsele alimentare de bază de la 1 octombrie și anume că purtătoarea de cuvânt a confirmat pentru Gândul informația și că decizia ar fi fost luată în coaliție. Ulterior președintele interimar al PSD a transmis că nu s-a decis în coaliție așa ceva.

Ion Cristoiu a menționat că: „PSD critică comercianții. Sunt două posibilități. Ori ea si-a depășit și a mințit, ori el. Eu cred ca el a mințit, că ea nu își permite. După ce ați dat cu ăla, către el au început să vină telefoane. Atunci Grindeanu a scris ca el nu a știut. A mințit. Doamna Ioana Dogioiu este purtătoarea de cuvânt a Guvernului, din care și PSD face parte. Ea l-a făcut mincinos, el nu i-a cerut demisia. Ceea ce înseamnă ca ea a avut dreptate”.