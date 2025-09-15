Prima pagină » Emisiuni » Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el

Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe „plafonarea alimentelor”: Sunt două posibilități. Ori ea a mințit, ori el

15 sept. 2025, 19:35, Emisiuni
Ion Cristoiu comentează contrele Guvern-PSD pe

Ziaristul Ion Cristoiu analizează în cadrul emisiunii Ai Aflat!, moderată de Ionuț Cristache, momentul în care au avut loc contre între PSD și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pe subiectul plafonarea alimentelor, scoasă de la 1 octombrie. 

Moderatorul a rememorat cronologia evenimentelor privind eliminarea plafonului la produsele alimentare de bază de la 1 octombrie și anume că purtătoarea de cuvânt a confirmat pentru Gândul informația și că decizia ar fi fost luată în coaliție. Ulterior președintele interimar al PSD a transmis că nu s-a decis în coaliție așa ceva.

Ion Cristoiu a menționat că: „PSD critică comercianții. Sunt două posibilități. Ori ea si-a depășit și a mințit, ori el. Eu cred ca el a mințit, că ea nu își permite. După ce ați dat cu ăla, către el au început să vină telefoane. Atunci Grindeanu a scris ca el nu a știut. A mințit. Doamna Ioana Dogioiu este purtătoarea de cuvânt a Guvernului, din care și PSD face parte. Ea l-a făcut mincinos, el nu i-a cerut demisia. Ceea ce înseamnă ca ea a avut dreptate”.

Citește și

EMISIUNI Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
19:30
Ion Cristoiu îl desființează pe ministrul Apărării: Ori minte, ori e iresponsabil!
ACTUALITATE Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”
19:00
Ion Cristoiu susține că, în cazul dronei, președintele trebuia să intervină. „Nicușor Dan trebuia să le spună lui Țoiu si Moșteanu să stea CUMINȚI”
VIDEO Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc
18:35
Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc
ACTUALITATE Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”
18:00
Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”
VIDEO Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”
17:48
Ministrul Culturii, adevărul din spatele comasării Teatrului Ion Dacian cu Opera Română: „Un tertip juridic. O struțocămilă sortită eșecului”
PODCAST ALTCEVA Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii”
16:54
Ministrul Culturii András Demeter: „Măsura creșterii TVA-ului nu va conduce la dispariția culturii”
Mediafax
Oana Țoiu: Cu siguranță rușii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor
Digi24
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Mediafax
Rusia avertizează Europa: Vom ataca orice stat care ne ia bunurile
Click
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Ororile din spatele strălucirii Dubaiului. Ce se întâmplă de fapt cu femeile atrase aici de o viață de lux - Anchetă BBC
Digi24
Premieră. Trump afirmă că „Rusia este stat agresor” în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cele 3 ZODII care vor prospera până pe 21 septembrie 2025. Soarta le surâde!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Un tată a trei copii din Constanța a rămas fără un picior, după ce un șofer băut a intrat cu viteză în el
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Anunțul momentului despre Victor Rebengiuc. Ce se întâmplă cu marele actor: „Nu mai pot”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
Specie ADORABILĂ, descoperită la 3.268 metri adâncime
Capital.ro
Noul plan al lui Călin Georgescu. Ar vrea să preia AUR de la George Simion. Cum își va schimba discursul
Evz.ro
Demisia lui Bolojan, văzută de Băsescu. Replica anului
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Kfetele
Ce decizie a luat Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru: „Pentru mine nu mai e.”
RadioImpuls
Ucigașul tinerei refugiate din Ucraina, Iryna Zarutska, provine dintr-o familie cu un dosar penal cât un roman
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Ce efect ar putea avea obiectele interstelare precum 3I/ATLAS în jurul stelelor tinere?
UPDATE A fost REȚINUT interlopul Fane Banu, tatăl bărbatului ucis în răfuiala din Craiova / Alte persoane au fost ridicate de la priveghi
21:05
A fost REȚINUT interlopul Fane Banu, tatăl bărbatului ucis în răfuiala din Craiova / Alte persoane au fost ridicate de la priveghi
EXTERNE J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
20:34
J.D. Vance a găzduit un episod al emisiunii lui Charlie KIRK, la Casa Albă. „Extremismul de stânga”, acuzat pentru asasinarea activistului
VIDEO Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
20:34
Trump îi cere PRECAUȚIE lui Netanyahu după atacul asupra Qatarului /„Israelienii să fie foarte atenți”
ECONOMIE Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
20:24
Suntem cei mai săraci din UE. O confirmă, dacă mai era nevoie, datele Eurostat
POLITICĂ Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
19:48
Varianta Marius Lazurcă la șefia SIE, aproape sigură. Nicușor Dan i-a semnat decretul de rechemare în țară
ULTIMA ORĂ Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra
19:45
Polițiștii l-au REȚINUT pe Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra