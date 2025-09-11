Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu ajungea președinte dacă nu îl ajuta Bolojan”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit despre „ciudățeniile” politice care au făcut posibilă ascensiunea lui Nicușor Dan. El a explicat de ce deciziile luate atunci au părut iraționale și cum, în opinia sa, sistemul a jucat un rol important. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Elena Lasconi reușise rara performanță să-l bată pe Marcel Ciolacu”

Ion Cristoiu a amintit momentul în care Elena Lasconi a reușit să îl depășească pe Marcel Ciolacu. Aceasta a reușit să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Asta este cea mai mare ciudățenie, pentru că, din două motive. Unul, dacă eu sau tu eram în locul lui Nicușor Dan, ziceam: băi, dar sunteți nebuni? E una înaintea mea. Elena Lasconi reușise rara performanță să-l bată pe Marcel Ciolacu.”, a spus Cristoiu.

Marius Tucă a intervenit pentru a completa imaginea de atunci.

„Pentru un partid care era creditat cu 10-12%. Adică să intre în turul doi. Și era pentru prima dată în istoria României când intra un alt candidat decât al PSD sau candidatul pe PNL.”, a precizat Tucă.

„Nicușor Dan nu ajungea președinte dacă nu îl tracta Bolojan”

Cristoiu a explicat cum scena politică a fost reconfigurată după retragerea lui Klaus Iohannis, iar Bolojan a fost desemnat președinte interimar. În opinia sa, acest pas a fost decisiv pentru ascensiunea lui Nicușor Dan.

„Numirea, plecarea grăbită a lui Klaus Iohannis de la Cotroceni și numirea lui Bolojan. Păi a fost, a făcut parte din scenă, din piesă. Vorba dumneavoastră. Și tot ce a făcut Bolojan ca președinte interimar… Bolojan a pregătit terenul pentru Nicușor Dan.”, a explicat Tucă.

Cristoiu a detaliat mecanismul.