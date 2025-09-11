Prima pagină » Emisiuni » Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu ajungea președinte dacă nu îl ajuta Bolojan”

Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu ajungea președinte dacă nu îl ajuta Bolojan”

Alexandra Anton
11 sept. 2025, 22:30, Emisiuni
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu ajungea președinte dacă nu îl ajuta Bolojan”
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu ajungea președinte dacă nu îl ajuta Bolojan”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, Ion Cristoiu a vorbit despre „ciudățeniile” politice care au făcut posibilă ascensiunea lui Nicușor Dan. El a explicat de ce deciziile luate atunci au părut iraționale și cum, în opinia sa, sistemul a jucat un rol important. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Elena Lasconi reușise rara performanță să-l bată pe Marcel Ciolacu”

Ion Cristoiu a amintit momentul în care Elena Lasconi a reușit să îl depășească pe Marcel Ciolacu. Aceasta a reușit să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Asta este cea mai mare ciudățenie, pentru că, din două motive. Unul, dacă eu sau tu eram în locul lui Nicușor Dan, ziceam: băi, dar sunteți nebuni? E una înaintea mea. Elena Lasconi reușise rara performanță să-l bată pe Marcel Ciolacu.”, a spus Cristoiu.

Marius Tucă a intervenit pentru a completa imaginea de atunci.

„Pentru un partid care era creditat cu 10-12%. Adică să intre în turul doi. Și era pentru prima dată în istoria României când intra un alt candidat decât al PSD sau candidatul pe PNL.”, a precizat Tucă.

„Nicușor Dan nu ajungea președinte dacă nu îl tracta Bolojan”

Cristoiu a explicat cum scena politică a fost reconfigurată după retragerea lui Klaus Iohannis, iar Bolojan a fost desemnat președinte interimar. În opinia sa, acest pas a fost decisiv pentru ascensiunea lui Nicușor Dan.

„Numirea, plecarea grăbită a lui Klaus Iohannis de la Cotroceni și numirea lui Bolojan. Păi a fost, a făcut parte din scenă, din piesă. Vorba dumneavoastră. Și tot ce a făcut Bolojan ca președinte interimar… Bolojan a pregătit terenul pentru Nicușor Dan.”, a explicat Tucă.

Cristoiu a detaliat mecanismul.

„Hai să recapitulăm. Și vom vedea acolo un partid care a fost idiot util, și anume AUR. Hai să ne amintim. Iohannis rămânsese președinte după 6 decembrie. El refuza printre altele și pentru că nu voia să vină președinte interimar. Deodată anunță moțiune cum ar veni împotriva lui AUR, care n-avea nicio șansă dacă nu se lipea USR. Deci acum una din cele două formațiuni a fost manipulată, că dacă nu era acțiunea AUR… Păi, foarte bună observația ta, pentru că Nicușor Dan nu ajungea președinte dacă nu îl tracta Bolojan. Pentru că el a prezentat tot timpul.”, a transmis publicistul.

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?”
23:00
Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”
21:54
Ion Cristoiu: „Comunicarea în presă este o ȘTIINȚĂ. Interviurile date de Dan sunt la fel”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Sunt un mare ADVERSAR al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă”
21:50
Ion Cristoiu: „Sunt un mare ADVERSAR al teoriilor conspirației, acestea dau o explicație comodă”
VIDEO Ion Cristoiu: „Avem o situație extrem de îngrijorătoare inclusiv pentru jurnaliștii români care au aplaudat asasinatul lui Charlie Kirk”
21:28
Ion Cristoiu: „Avem o situație extrem de îngrijorătoare inclusiv pentru jurnaliștii români care au aplaudat asasinatul lui Charlie Kirk”
ACTUALITATE Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
20:00
Care sunt adevărații conservatori? Mirel Palada: „Cei de la POT și SOS sunt niște INFILTRAȚI în zona conservatoare, care să muște din voturile AUR”
ACTUALITATE Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”
19:05
Bolojan și Nicușor Dan PIERD încrederea românilor. Mirel Palada: „Sunt în sondaje la 23% și 25%, jumătate din ce avuseseră acum 3 luni”
Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Au apărut primele imagini cu lunetistul care l-a ucis pe Charlie Kirk. FBI a găsit arma crimei, dar atacatorul este de negăsit
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Schimbare la toate băncile din UE. Va fi verificat fiecare transfer SEPA. Destinatarul va fi comparat cu IBAN-ul
Evz.ro
Gabi Tamaș, la un pas de a rata o probă. De ce nu se putea dezbrăca
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Inflația și crizele globale au împins aurul la un nou record
REȚETE Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food
23:04
Tinerilor li s-a acrit de ciorbe și supe. Motivele pentru care generația Z ocolește felul unu și preferă să mănânce preparate fast-food
EXTERNE 🚨 Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
22:55
🚨 Charlie Kirk se întoarce acasă. Cum este TRANSPORTAT sicriul celui mai iubit activist republican. Trump l-a decorat post-mortem
TEHNOLOGIE Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările
22:54
Târgul de tehnologie de la Berlin: Au fost prezentate mașinile de tuns gazonul cu AI și aspiratoarele care pot urca scările
ACTUALITATE Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
22:42
Guvernul achiziționează un avion FRONTEX care costă 164 milioane lei. Predoiu: Nu este un simplu avion de supraveghere vizuală
DESTINAȚII Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci
22:32
Poalele munților Parâng unde apusurile fac spectacol. În ținutul momârlanilor, oamenii tind să creadă că se trag direct din daci