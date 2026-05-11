Concert Metallica pe Arena Națională, miercuri seara. Care sunt regulile de acces și programul

| Sursă foto: Metallica - Facebook
Miercuri seara, începând cu ora 20:30, Arena Națională va găzdui concertul trupei Metallica. Prin intermediul unui comunicat de presă, Jandarmeria București a anunțat ce măsuri speciale a pregătit pentru eventiment.

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitații, prin punctele de acces: Bd. Basarabia, Str. Maior Ion Coravu, Bd. Pierre de Coubertin: Organizatorul concertului transmite că, pentru deținătorii de bilete Early Entry, accesul în complexul sportiv se va face începând cu ora 12:00, doar prin strada Maior Ion Coravu, urmând ca accesul în arenă să înceapă la ora 15:45.

Pentru evitarea posibilelor aglomerări, organizatorii recomandă ca participanții să țină cont de zona pentru care și-au achiziționat bilete și să facă accesul prin artera indicată.

Potrivit comunicatului emis, jandarmii vor fi prezenți în zona desfăşurării evenimentului, dar şi pe traseele de afluire și defluire ale participanţilor la eveniment.

Jandarmeria a anunțat că vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic și antiterorist al autovehiculelor și persoanelor, pentru a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise.

„Precizăm faptul că, prin grija Societății de Transport București, programul de circulație al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit. Pentru informații suplimentare accesați link-ul: https://www.stb.ro/info. Organizatorul evenimentului informează că în zona de concert NU VA FI PERMIS accesul cu: băuturi și produse alimentare achiziționate din afara perimetrului locației, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante), doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susținute de bețe, sprayuri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente, laptopuri, mini-ventilatoare, lanțuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căști de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, binocluri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete și skateboards. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziționarea unui bilet la preț întreg pentru aceștia. Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoțiți de un adult posesor de bilet propriu. Un adult poate însoți maximum 4 minori”, anunță Jandarmeria Capitalei.

