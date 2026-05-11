Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre „dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan”.

„Întreaga presă a difuzat fragmente din interviul acordat Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, unui site tefelist. Mă rog, ținut în viață prin finanțări subterane. În respectivele fragmente, Codruța Kovesi îl ataca josnic pe Nicușor Dan. Josnic, deoarece brusc procuroarea, obiectiva, tăioasa, ca un pumnal sau poate ca un cuțit de bucătărie, Codruța Kovesi cobora dialogul, controversa, cu o persoană, întâmplător șeful statului, la nivelul apropiat unei înjurături de mamă. Îi spunea «somn ușor». Repet, nici noi jurnaliștii nu ne prea permitem să vorbim așa despre președintele României sau despre un politician.

Cu excepția lui Cătălin Tolontan, nimeni din presă nu a remarcat gravul abuz comis de duduie, de cuconița de la Bruxelles. (…) Codruța Kovesi trebuia să beneficieze de o replică foarte dură, nu numai din partea presei, dar și din partea clasei politice din România. În primul rând, din partea PSD. Codruța Kovesi este o sinistră, pe vremea când era șefa DNA, ea a comis abuzuri pentru care locul ei nu era la Bruxelles, ci la Jilava. O spun cu toată responsabilitatea. Au fost și cazuri de corupție, dar marea lor majoritate au fost răfuieli personale ale lui tanti și comenzi politice de la Cotroceni sau de la Băneasa. Pentru că ea a alcătuit cuplul DNA-SRI. E suficient să amintesc, de exemplu, drama fostului procuror general Tiberiu Nițu, care, pentru că trebuia să fie scos din joc de Traian Băsescu, a fost înhățat de DNA. Gabriel Oprea, Elena Udrea, Victor Ponta, ca să dau câteva exemple ale victimelor folosirii de către Traian Băsescu a cuconiței pentru jocuri politice”, a spus Ion Cristoiu.

„Avem de-a face cu un atac politic, vizând înscrierea sau așezarea ei în fruntea forțelor care îl atacă pe Nicușor Dan”

„Ea era în anchetă în momentul în care a fost numită la Bruxelles și este limpede că a fost vorba de o extracție. Franța, care se află la capătul sforilor acestei păpuși de parchetare, de la Parchetul General, a extras-o, pentru că trebuia să meargă înainte ancheta și ea trebuia să facă pușcărie. Măcar atâta lucru să aibă satisfacția acest popor. (…) Este inadmisibil ca un procuror, un alt funcționar al Uniunii Europene, să vorbească așa despre șeful unui stat membru al UE. Însă, eu cred că lucrurile sunt mai complicat.

Ea este o ființă calculată, militarizată ca gândire și nu a luat-o gura pe dinainte, nu au acționat nici hormonii, ci a fost un atac fățiș, calculat la Nicușor Dan, înscriindu-se în seria de atacuri tefeliste și bolojeniste la adresa lui Nicușor Dan. Deci, avem de-a face cu un atac politic, vizând înscrierea sau așezarea ei în fruntea forțelor care îl atacă pe Nicușor Dan. N-am nicio îndoială, și sperând că îi va lua locul.

Până acum era Ilie Bolojan, însă nu se poate manifesta atât de agresiv, și atunci a preluat ea agresivitatea lui Ilie Bolojan și s-a așezat în fruntea haitei tefeliste împotriva lui Nicușor Dan, sperând că îl va înlocui la Cotroceni”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă: