Prima pagină » Emisiuni » Vlad Baltazar, dezvăluiri din culisele lumii interlope: „Cum să furi din buzunare toată viața și după aia pe băiatul tău să îl faci polițist?”

Malina Maria Fulga
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vlad Baltazar a vorbit despre lumea interlopă din București și despre modul în care vechile legi ale străzii nu mai sunt respectate. Invitatul a povestit cum foști hoți de buzunare își orientează copiii spre cariere total opuse, cum ar fi poliția. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Invitat în emisiunea lui Andrei Dumitrescu, Vlad Baltazar, fiul lui Bogdan Baltazar, primul purtător de cuvânt al guvernului de după 1990 și fost bancher, a făcut câteva dezvăluiri inedite. Acesta vorbește despre cunoștințele sale, oameni care au făcut parte din lumea interlopă, ai căror copii ajung să lucreze în justiție. Mai exact, acesta menționează cazul unui fost hoț de buzunare al cărui fiu lucrează ca polițist. Invitatul pune în discuție dilema morală dintre trecutul tatălui și actuala ocupație a fiului.

„Cinste lor. Mai nasol e să se facă chiar polițiști. Un fost prieten de-al meu, nu mai sunt prieten cu el acum, a fost hoț de buzunare. Dar așa, ca principiu, m-a fascinat întotdeauna. El a fost hoț de buzunare glorios, de Dudești, școala hoților de buzunare, și, fiind puțin mai mare ca mine, și-a făcut băiatul polițist. Eu sunt prieten și cu băiatul, dar nu foarte apropiat. Tatăl a fost hoț de buzunare, după care a devenit dobândar, cămătar în cazinouri. Nu avea poreclă. Putea să-l facă pe băiatul lui și cosmonaut, dar stau așa și mă gândesc dacă a avut vreo dilemă morală, cum tu toată viața furi din buzunare și după aceea pe băiatul tău îl faci polițist? Ăia care te arestau pe tine și te fugăreau, asta îl faci pe băiatul tău? Cu toate că au fost exemple celebre, comisarul Alimănescu, a mai fost unul în Franța.”

Vlad Baltazar: „Înainte, proxeneții și cei care vindeau droguri erau marginalizați în lumea interlopă”

De asemenea, invitatul a discutat și despre diferențele dintre lumea interlopă a anilor ’80 și cea de astăzi. Conform acestuia, în trecut, vânzarea de droguri și proxenetismul nu erau acceptate în lumea interlopă. Cei care practicau astfel de activități erau marginalizați. Baltazar afirmă că, astăzi, mulți interlopi practică aceste lucruri. Acesta fiind motivul pentru care nu îi poate respecta.

„Acum sunt foarte mulți interlopi care ori vând droguri, ori sunt proxeneți. Înainte, în anii ’80, când am văzut eu și mă raportez la valorile de atunci, nu exista drogul și vânzarea de droguri, iar proxeneții erau marginalizați. Erau considerați așa, ca un fel de „jumătate cârpe”. Acum, proxeneții se duc la sală, au mușchi, se tatuează pe gât, beneficiază de femeile lor, de multe ori nevestele lor, care fac acte sexuale consimțite contra unei sume de bani. Beneficiază de banii ăia munciți de femeile lor și vin la mine să-mi explice că ei sunt interlopi. Eu mă uit la ei cu silă.”

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe