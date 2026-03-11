⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum liderii români încearcă să-și cumpere înțelegere de la americani, votând acordul în Parlament. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „Pentru că n-au încredere în cine conduce în acest moment. Și au perfectă dreptate. Pentru că ăștia n-au nicio viziune și strategie. Că îi țin în confruntarea cu Ucraina, fără ca niciodată vreun document despre Ucraina să intre în Parlamentul României.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum liderii români încearcă să își cumpere înțelegere de la americani. Acesta a început prin a spune că românii nu mai au încredere în guvernanți și că au perfectă dreptate. Analistul susține că astăzi, în Parlament, nu s-a pus problema de garanții de securitate. Mai mult de atât, acesta susține că având toate garanțiile de securitate, Turcia tot a fost lovită de o rachetă iraniană.