⁠Dan Dungaciu: „Liderii români încearcă să-și cumpere înțelegerea de la americani”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum liderii români încearcă să-și cumpere înțelegere de la americani, votând acordul în Parlament. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre cum liderii români încearcă să își cumpere înțelegere de la americani. Acesta a început prin a spune că românii nu mai au încredere în guvernanți și că au perfectă dreptate. Analistul susține că astăzi, în Parlament, nu s-a pus problema de garanții de securitate. Mai mult de atât, acesta susține că având toate garanțiile de securitate, Turcia tot a fost lovită de o rachetă iraniană.
„În acest context, în care e o problemă de securitate, în care percepția românilor e de așa natură… Și de ce? Pentru că n-au încredere în cine conduce în acest moment. Și au perfectă dreptate. Pentru că ăștia n-au nicio viziune și strategie. Că îi țin în confruntarea cu Ucraina, fără ca niciodată vreun document despre Ucraina să intre în Parlamentul României. Niciodată… Sigur că oamenii au un sentiment profund de insecuritate și acuma vine o chestiune în care încearcă să își cumpere, repet, înțelegere de la americani.
Nu e vorba de garanție de securitate. Eu vă reamintesc că cu toate garanțiile de securitate ale Turciei și ale Ciprului, s-a tras cu rachete în Turcia și în Cipru. Ați înțeles? Și ce garanții de securitate dacă trag aia cu rachete balistice spre tine? Noi, în 2005, nici măcar n-am discutat, n-am clarificat cine securizează baza de la Kogălniceanu, că americanii nu o securizează. Noi securizăm un pic. Nu vreau să intru în detalii. Deci ce vreau să spun este că în acest moment, tu ai pus România pe linia întâi la o bătaie de rachetă balistică. Așa, Cipru a fost lovit, Turcia a fost lovită…”, a explicat sociologul.