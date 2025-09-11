Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre declarația lui Nicușor Dan legată de atacul hibrid al Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre atacul hibrid al Rusiei asupra României. În urma declarației lui Nicușor Dan, jurnalistul se întreabă ce este un atac hibrid. Președintele țării ar fi spus că de 10 ani România a fost atacată hibrid de către Rusia. Jurnalistul se întreabă cum poate fi vorba de 10 ani. În 2015, susține acesta, nimeni nu vorbea despre vreun atac hibrid rusesc. Anul 2015 – 2016 reprezenta al doilea an de mandat al președintelui Klaus Iohannis. Acesta reia ideea și se întreabă dacă a fost vreun zvon legat de așa ceva în acei ani. Cristoiu spune și faptul că nimeni nu îi poate explica ce este acela un atac hibrid. A existat o vreme, spune acesta, în care se întreba cum se produce dezinformarea. Ironic, acesta întreabă dacă faptul că Nicușor Dan a dat 3 interviuri nu este cumva tot o formă de influență a lui Putin.
„Nicușor Dan a spus că România este atacată hibrid de 10 ani, deci din 2015. Păi cum din 2015? Eu nu țin minte ca prin 2015 sau 2016 să fi vorbit de vreun atac hibrid. Mi-am dat acum seama de prostie. 2025 minus 10 ani înseamnă 2015. Era al doilea an al președintelui Klaus Iohannis. Ai auzit tu de atunci și până acum de așa ceva? Nimeni nu poate să spună în ce constă un atac hibrid, un război hibrid. Nici eu nu pot să îți spun pentru că nu există niciun… Știi că într-o vreme întrebarea mea era cum? Cum are loc dezinformarea rusească? Nimeni nu a venit să ne spună. Nicușor Dan a vorbit. Să fie întrebat un politician, că și Grindeanu a vorbit despre asta, cum dezinformează rușii. Deci faptul că el a făcut 3 interviuri este influența lui Putin? Păi nu înțeleg. El spune toate prostiile.”, a explicat jurnalistul.