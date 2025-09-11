Ion Cristoiu: „Nu țin minte să fi vorbit Nicușor Dan în 2016 de vreun ATAC hibrid al Rusiei. Unde este dezinformarea rusă?”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre declarația lui Nicușor Dan legată de atacul hibrid al Rusiei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Deci faptul că el a făcut 3 interviuri este influența lui Putin?”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre atacul hibrid al Rusiei asupra României. În urma declarației lui Nicușor Dan, jurnalistul se întreabă ce este un atac hibrid. Președintele țării ar fi spus că de 10 ani România a fost atacată hibrid de către Rusia. Jurnalistul se întreabă cum poate fi vorba de 10 ani. În 2015, susține acesta, nimeni nu vorbea despre vreun atac hibrid rusesc. Anul 2015 – 2016 reprezenta al doilea an de mandat al președintelui Klaus Iohannis. Acesta reia ideea și se întreabă dacă a fost vreun zvon legat de așa ceva în acei ani. Cristoiu spune și faptul că nimeni nu îi poate explica ce este acela un atac hibrid. A existat o vreme, spune acesta, în care se întreba cum se produce dezinformarea. Ironic, acesta întreabă dacă faptul că Nicușor Dan a dat 3 interviuri nu este cumva tot o formă de influență a lui Putin.