Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. Trump a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a analizat modul în care greșelile politice ale ultimilor președinți americani au contribuit la formarea unei noi axe de putere globală. El a explicat cum Rusia, China și India au ajuns să creeze o identitate comună prin structuri precum Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și BRICS. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Năstase crede că marile puteri asiatice își consolidează tot mai mult colaborarea. Acest proces a fost accelerat inclusiv de erorile strategice ale Statelor Unite.
„Și ăsta a fost un alt lucru inteligent din partea lor, au cuplat această paradă cu reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai. Și unde au creat o identitate complexă împreună cu India și cu Rusia. Și BRICS-ul, după aceea…”, a spus Adrian Năstase.
Fostul premier a explicat că atât deciziile lui Joe Biden, cât și ale lui Donald Trump au contribuit la consolidarea acestei alianțe. Biden, prin susținerea războiului din Ucraina, a apropiat Rusia de China. Trump, prin politica sa comercială și ironiile la adresa Indiei, a împins și New Delhi în aceeași direcție.
„Președintele Biden, într-adevăr, prin încurajarea războiului din Ucraina, i-a împins pe ruși spre China. Iar președintele Trump, prin jocurile pe care le-a făcut și declarațiile, și schimburile legate de tarife, de taxele vamale cu India, ironiile pe care… Indienii nu prea au simțul umorului și au fost câteva lucruri care i-au deranjat foarte tare. Și i-au împins și pe ei spre această formulă, spre această triadă, care este extraordinar de puternică. Pe de altă parte, ceea ce nu a apărut deloc la noi, în acest context au creat niște proiecte economice absolut remarcabile și care vor marca dezvoltarea și situația umorului.”, a declarat Năstase.