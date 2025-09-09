Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. Trump a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a analizat modul în care greșelile politice ale ultimilor președinți americani au contribuit la formarea unei noi axe de putere globală. El a explicat cum Rusia, China și India au ajuns să creeze o identitate comună prin structuri precum Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și BRICS. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Au creat o identitate complexă împreună cu India și Rusia”

Adrian Năstase crede că marile puteri asiatice își consolidează tot mai mult colaborarea. Acest proces a fost accelerat inclusiv de erorile strategice ale Statelor Unite.

„Și ăsta a fost un alt lucru inteligent din partea lor, au cuplat această paradă cu reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai. Și unde au creat o identitate complexă împreună cu India și cu Rusia. Și BRICS-ul, după aceea…”, a spus Adrian Năstase.

„În acest context au creat niște proiecte economice absolut remarcabile”

Fostul premier a explicat că atât deciziile lui Joe Biden, cât și ale lui Donald Trump au contribuit la consolidarea acestei alianțe. Biden, prin susținerea războiului din Ucraina, a apropiat Rusia de China. Trump, prin politica sa comercială și ironiile la adresa Indiei, a împins și New Delhi în aceeași direcție.