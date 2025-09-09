Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Alexandra Anton
09 sept. 2025, 23:35, Marius Tucă Show
Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”
Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. Trump a împins India în brațele alianței China-Rusia”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Năstase, fost premier al României, a analizat modul în care greșelile politice ale ultimilor președinți americani au contribuit la formarea unei noi axe de putere globală. El a explicat cum Rusia, China și India au ajuns să creeze o identitate comună prin structuri precum Organizația pentru Cooperare de la Shanghai și BRICS. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Au creat o identitate complexă împreună cu India și Rusia”

Adrian Năstase crede că marile puteri asiatice își consolidează tot mai mult colaborarea. Acest proces a fost accelerat inclusiv de erorile strategice ale Statelor Unite.

„Și ăsta a fost un alt lucru inteligent din partea lor, au cuplat această paradă cu reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai. Și unde au creat o identitate complexă împreună cu India și cu Rusia. Și BRICS-ul, după aceea…”, a spus Adrian Năstase.

„În acest context au creat niște proiecte economice absolut remarcabile”

Fostul premier a explicat că atât deciziile lui Joe Biden, cât și ale lui Donald Trump au contribuit la consolidarea acestei alianțe. Biden, prin susținerea războiului din Ucraina, a apropiat Rusia de China. Trump, prin politica sa comercială și ironiile la adresa Indiei, a împins și New Delhi în aceeași direcție.

„Președintele Biden, într-adevăr, prin încurajarea războiului din Ucraina, i-a împins pe ruși spre China. Iar președintele Trump, prin jocurile pe care le-a făcut și declarațiile, și schimburile legate de tarife, de taxele vamale cu India, ironiile pe care… Indienii nu prea au simțul umorului și au fost câteva lucruri care i-au deranjat foarte tare. Și i-au împins și pe ei spre această formulă, spre această triadă, care este extraordinar de puternică. Pe de altă parte, ceea ce nu a apărut deloc la noi, în acest context au creat niște proiecte economice absolut remarcabile și care vor marca dezvoltarea și situația umorului.”, a declarat Năstase.

Citește și

ACTUALITATE Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”
23:15
Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „În istorie este important să rămână punctele POZITIVE, importante”
22:40
Adrian Năstase: „În istorie este important să rămână punctele POZITIVE, importante”
VIDEO Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
22:25
Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
ACTUALITATE Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
14:30
Valentin Stan: „Noi punem pe picioare în UCRAINA o armată extrem de periculoasă pentru securitatea României”
ACTUALITATE Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”
14:00
Valentin Stan: „AMERICA nu a făcut concesii in negocierea cu Uniunea Europeană”
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi din dosar
Evz.ro
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric din Africa