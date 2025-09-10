Adrian Năstase: „Ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva CHINEI”

În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre contactele sale personale cu președintele Chinei și despre impactul vizitei sale oficiale în China din 2003, pe vremea când era prim-ministru. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Adrian Năstase a amintit că în timpul epidemiei de SARS, China a fost supusă unei blocade occidentale menită să izoleze țara și să blocheze comerțul, dar România a fost printre puținele țări care au menținut legătura și dialogul cu noua conducere chineză.
„Cu președintele Chinei am dat mâna cu el, am schimbat câteva cuvinte. Probabil că lucrul ăsta e mai puțin cunoscut în România. Fac parte dintr-o legendă pe care care s-a construit în jurul vizitei din anul 2003, din momentul în care, ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva Chinei” , afirmă Adrian Năstase
Totodată, fostul premier a criticat lipsa de comunicare internă la nivelul guvernării românești, folosind metafora „nu există un lift” între „etajele de guvernare”, ceea ce duce la o percepție greșită că instituțiile statului nu comunică eficient între ele.
„În România, noi avem impresia că între etajele de guvernare nu există comunicare, nu există un lift, nu există scări. La fiecare guvernare, lucrurile se iau de la început, dar la chinezi, nu-i așa, este altfel” , subliniază Adrian Năstase