Adrian Năstase: „Ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva CHINEI”

În ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre contactele sale personale cu președintele Chinei și despre impactul vizitei sale oficiale în China din 2003, pe vremea când era prim-ministru. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Năstase a amintit că în timpul epidemiei de SARS, China a fost supusă unei blocade occidentale menită să izoleze țara și să blocheze comerțul, dar România a fost printre puținele țări care au menținut legătura și dialogul cu noua conducere chineză.

„Cu președintele Chinei am dat mâna cu el, am schimbat câteva cuvinte. Probabil că lucrul ăsta e mai puțin cunoscut în România. Fac parte dintr-o legendă pe care care s-a construit în jurul vizitei din anul 2003, din momentul în care, ca prim-ministru, am spart blocada occidentală împotriva Chinei” , afirmă Adrian Năstase

Totodată, fostul premier a criticat lipsa de comunicare internă la nivelul guvernării românești, folosind metafora „nu există un lift” între „etajele de guvernare”, ceea ce duce la o percepție greșită că instituțiile statului nu comunică eficient între ele.