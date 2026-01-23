Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cât de grav este că americanii consideră că forța cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Noi încercăm să ținem în viață, dar mă uit la efortul americanilor, care este extraordinar pentru a-l elimina complet. Unii vorbesc… Nu știu cine spunea de curând că avem acum o ordine internațională fără reguli. Nu e vorba de haos, nu e vorba de junglă. Nu, în momentul în care n-ai reguli, nu mai discuți despre ordine, ceea ce se întâmplă. Unul dintre consilierii președintelui Trump spunea de faptul că Trump a spus că nu are nevoie de drept internațional. Și se vede că nu are. Dar unul dintre consilierii lui, cred că Stephen Miller sau nu știu care dintre ei, spunea într-un mod foarte șocant că acele conflicte trebuie rezolvate prin forță. Forța este singurul element important pentru relațiile actuale internaționale. Ori asta este, după părerea mea, foarte, foarte grav. Și se vede, de altfel, în ceea ce se întâmplă acum. În care țările noastre, țările mai mici, vor ieși foarte șifonate. Exista o anumită aparență. Spre exemplu, în anii ’70, în decalogul de la Helsinki era cumva o înțelegere între marile puteri, dar și cele două tabere. Aveau un anumit respect pentru una față de cealaltă în timpul Războiului Rece. Dar asta în timpul Războiului Rece. Și dreptul internațional era un fel de cod de comunicare.”, a explicat politicianul.