Adrian Năstase: „Este foarte grav că americanii consideră forța drept cel mai important lucru pentru relațiile internaționale”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre cât de grav este că americanii consideră că forța cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „Spre exemplu, în anii ’70, în decalogul de la Helsinki era cumva o înțelegere între marile puteri. Aveau un anumit respect pentru una față de cealaltă în timpul Războiului Rece. Și dreptul internațional era un fel de cod de comunicare.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre cum este foarte grav că americanii consideră că forța este cel mai important lucru pentru relațiile internaționale. Acesta a început prin a spune că noi încercăm să ținem în viață un drept pe care americanii îl elimină complet. Politicianul a menționat că nu e vorba de un haos. Acesta susține că fără reguli nu mai poți discuta despre ordine. Trump a renunțat la dreptul internațional, susținând că nu are nevoie de el. Năstase adaugă faptul că e periculos cum SUA alege forța ca metodă principală în relațiile internaționale.