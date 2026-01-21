Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”

În ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Marius Tucă Show, Adrian Năstase a vorbit despre libertatea de exprimare și relația dintre presă și putere politică, făcând o comparație între perioada mandatului său și contextul actual. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Fostul prim-ministru a susținut că, în timpul guvernării sale, presa beneficia de o libertate reală de exprimare, chiar și în condițiile în care statul colabora economic cu instituțiile media. El a descris situații în care era criticat dur în paginile ziarelor, în timp ce aceleași publicații difuzau reclame ale ministerelor Guvernului pe paginile următoare.

Adrian Năstase: „Farmecul pe vremea mea era și mai mare. Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarului și pe pagina a treia a ziarului era publicitate dată de ministerele Guvernului meu.”

