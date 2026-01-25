Adrian Năstase: „Războiul din Ucraina este un război de așteptare pentru ca americanii să-i câștige pe ruși de partea lor”

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a declarat, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată pe 20 ianuarie 2026, că războiul din Ucraina are caracteristicile unui conflict asimetric. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Năstase a subliniat că, deși conflictul durează de mai mulți ani, regulile de angajare nu sunt aceleași pentru cele două părți. În opinia sa, Rusia are libertatea de a utiliza armament sofisticat, inclusiv rachete hipersonice, și de a bombarda orașe ucrainene precum Kievul, în timp ce Ucrainei i se impun restricții severe în privința lovirii unor ținte de pe teritoriul rus, inclusiv Moscova.

„Adevărat, în acest război rușii au voie să tragă cu rachete hipersonice, iar ucrainenii n-au voie să tragă cu rachete pentru că să nu-i deranjeze foarte tare pe ruși, ca să nu-i deranjeze foarte tare pe americani în diferite interese”, spune Adrian Năstase.

Fostul premier a respins și unele justificări legate de presupuse atacuri cu drone asupra unor obiective din Rusia, susținând că nu există dovezi clare că aceste acțiuni ar fi vizat ținte reale sau ar fi produs pagube semnificative

„Nu s-a dovedit povestea asta cu dronele care zburau ca să bombardeze o locație unde nu era nimeni, hai să fim serioși. Deci, în schimb, rușii au voie să bombardeze Kievul și să distrugă locuințele de acolo” , subliniază Adrian Năstase

În concluzie, Năstase a descris războiul din Ucraina ca fiind nu doar un conflict militar, ci și o confruntare indirectă între marile puteri, în care echilibrul global și interesele strategice cântăresc mai mult decât regulile clasice ale unui război convențional.