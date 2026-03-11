Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul a capitulat deja de două ori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul a avut deja două capitulări. Acesta a început prin a spune că multă lume uită repede știrile la care ar trebui să fie atenți. Istoricul susține că prima capitulare a Iranului a fost atunci când președintele a ieșit și și-a cerut scuze pentru bombardarea țărilor vecine.
Lumea s-a uitat puțin și a uitat repede. A uitat foarte repede din motive, n-aș zice neapărat de securitate… Adică atât pot, atât au înțeles, atât s-a văzut din avion. Între timp, războiul în Orientul Mijlociu continuă. Acuma, dacă te uiți la evoluția războiului, poate facem câteva precizări… Iranul deja a capitulat de două ori până la momentul ăsta. Întâia capitulare a fost atunci când președintele Iranului a ieșit public și a spus așa ne cerem scuze… Ne cerem scuze pentru că bombardăm în dreapta și în stânga, pe vecinii noștri, pe prietenii noștri… Dar a fost o situație, șefii armatei au încercat să apere Patria și astea au fost măsurile pe care ei le-au luat în acest scop nobil. După ce s-au scuzat, au atacat din nou. Bombele au continuat să cadă exact în țările vecine. Pentru toată lumea, ăsta este un cod. Noi nu dăm aici… Donald Trump a ieșit și a spus asta este capitulare. Deci care este codul? Scuzați-ne că bombardăm în dreapta și în stânga… Mesaj către americani – suntem gata să ne oprim. Intrăm în negociere? Răspunsul israelienilor a fost că nu. Israelienii sunt ăia care se află sub amenințarea rachetelor balistice. Că iranienii nu trag în America cu ele…