Valentin Stan: Iranul deja a capitulat de 2 ori până la acest moment

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul a capitulat deja de două ori. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Întâia capitulare a fost atunci când președintele Iranului a ieșit public și a spus așa ne cerem scuze… Ne cerem scuze pentru că bombardăm în dreapta și în stânga, pe vecinii noștri, pe prietenii noștri… Dar a fost o situație, șefii armatei au încercat să apere Patria și astea au fost măsurile pe care ei le-au luat în acest scop nobil. După ce s-au scuzat, au atacat din nou.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul a avut deja două capitulări. Acesta a început prin a spune că multă lume uită repede știrile la care ar trebui să fie atenți. Istoricul susține că prima capitulare a Iranului a fost atunci când președintele a ieșit și și-a cerut scuze pentru bombardarea țărilor vecine.