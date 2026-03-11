Aeroporturile din București elimină limita de 100 ml pentru lichide în bagajul de mână. CNAB a anunțat care sunt noile reguli 

Pasagerii care pleacă de pe Aeroportul „Henri Coandă” și Aeroportul Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri, față de limita precedentă de 100 ml per recipient. Noile reguli au intrat în vigoare de miercuri, 11 martie, ora 00:00.

Regulile noi, anuțate de Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), se referă la pasagerii care au originea zborului pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București și Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu”. Astfel, pasagerii care pleacă de pe unul dintre cele două aeroporturi pot să transporte în bagajul de mână lichide, aerosoli și geluri aflate în recipiente individuale de până la 2 litri.

„Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a transmis Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

De asemenea, CNAB a transmis că relaxarea acestor restricții îi vizează doar pe pasagerii care au orginea zborului de pe aeroporturile din Otopeni și Băneasa, nu și pe cei care se află în tranzit sau transfer.

