Adrian Năstase: „România are nevoie de mai multe ANCORE de securitate, nu doar de SUA"

Andrei Rosz
10 sept. 2025, 00:15, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre relațiile diplomatice dintre România și vecinii ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „China este acel vecin care în 1968 ne-a ajutat

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre rolul României din Balcani. Acesta susține că avem un rol foarte important regional. Românii uită că nu există doar o relație cu Bruxelles-ul și cu Washington-ul. Relația cu vecinii, spune politicianul, este una foarte importantă. În afară de relațiile cu Polonia și, ocazional, cu Turcia, România nu are dezvoltate relații diplomatice cu vecinii săi. Politicianul susține că aceste relații nu au funcționat în trecut și nu funcționează nici în prezent. Acesta consideră că exact aceste relații ar trebui întărite. Năstase citează ceea ce a spus cancelarul german astăzi și subscrie la declarațiile acestuia. Politicianul spune că România ar trebui să aibă mai multe ancore de securitate, exceptând ancora distantă, SUA.

Acesta amintește și de un moment din 1968 în care China a fost de ajutor pentru România. Năstase subliniază că vizita lui Ciu Enlai a ajutat ca Rusia să nu transforme România într-o posibilă Cehoslovacia. Acesta susține că din punctul său de vedere, relația cu China este foarte importantă. Ca un ultim lucru, politicianul susține că el nu fuge de China sub nicio formă.

„România a avut un rol important în Balcani. Noi ne uităm doar la Bruxelles, la relația cu Bruxelles-ul sau cu Washington-ul. Relația noastră cu vecinii, în afară de relația cu Polonia, uneori cu Turcia, relațiile astea nu au funcționat și nu funcționează foarte bine. Ori eu cred că aceste relații ar trebui întărite. Și de asemenea, cred că România, așa cum sugera astăzi cancelarul german, dar cum am spus eu și la tine în emisiune, de multe ori, România are nevoie de mai multe ancore de securitate. Nu doar o ancoră foarte depărtată, care este America și care o să ne dea niște avioane, alte nu există, F35 peste 10 ani. Până atunci, probabil chinezii sau rușii vor avea deja alte instrumente de luptă și avioanele vor fi… De aceea eu cred că este important, apropo de ancorele astea de securitate, să ținem seama de ceea ce spunea Confucius. Trebuie să fii prieten cu vecinul vecinului tău. China este acel vecin care în 1968 ne-a ajutat. Vizita lui Ciu Enlai la Ambasada României, spre exemplu, ne-a ajutat. Era pericolul ca URSS să facă în România ce făcuse și în Cehoslovacia. Ori din acest punct de vedere, în opinia mea, relația cu China este importantă. Sigur, eu înțeleg că americanii privesc lucrurile diferit, dar noi n-am avut niciun fel de problemă cu chinezii. Eu unul nu fug de China. ”, a explicat politicianul.

