Adrian Năstase: „România are nevoie de mai multe ANCORE de securitate, nu doar de SUA”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Năstase, fostul Prim-ministru al României, a vorbit despre relațiile diplomatice dintre România și vecinii ei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „China este acel vecin care în 1968 ne-a ajutat”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Adrian Năstase a vorbit despre rolul României din Balcani. Acesta susține că avem un rol foarte important regional. Românii uită că nu există doar o relație cu Bruxelles-ul și cu Washington-ul. Relația cu vecinii, spune politicianul, este una foarte importantă. În afară de relațiile cu Polonia și, ocazional, cu Turcia, România nu are dezvoltate relații diplomatice cu vecinii săi. Politicianul susține că aceste relații nu au funcționat în trecut și nu funcționează nici în prezent. Acesta consideră că exact aceste relații ar trebui întărite. Năstase citează ceea ce a spus cancelarul german astăzi și subscrie la declarațiile acestuia. Politicianul spune că România ar trebui să aibă mai multe ancore de securitate, exceptând ancora distantă, SUA.

Acesta amintește și de un moment din 1968 în care China a fost de ajutor pentru România. Năstase subliniază că vizita lui Ciu Enlai a ajutat ca Rusia să nu transforme România într-o posibilă Cehoslovacia. Acesta susține că din punctul său de vedere, relația cu China este foarte importantă. Ca un ultim lucru, politicianul susține că el nu fuge de China sub nicio formă.