Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a explicat miza participării la reuniunea de la World Economic Forum și ce înseamnă, concret, absența președintelui României. Discuția are loc în contextul în care la Davos nu merge Nicușor Dan, ci o delegație oficială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „E foarte important să mergi și să vorbești în panelurile principale, în sesiunile importante”

Năstase explică structura reuniunii de la Davos și diferența dintre invitații principali și participanții de rang secund. Șefii de stat, de guvern și liderii marilor organizații internaționale intră în panelurile centrale. În paralel, există paneluri și mese dedicate nivelurilor 2 și 3, frecventate de miniștri și oameni de afaceri.

„Pentru că, practic, sunt invitați șefi de stat sau de guvern și ei intră de obicei în principalele paneluri. Sunt apoi miniștri, sunt oameni de nivelul 2, 3, care participă la niște paneluri, unde se organizează mese la care sunt invitați oamenii de afaceri, care vin plătind sume importante ca să se întâlnească și să stabilească contacte cu diferiți lideri. Și acolo se fac business-urile adevărate. Dar, e foarte important în momentul în care, mai ales după niște alegeri sau în momentul în care vrei să promovezi puternic țara ta, să mergi și să vorbești în panelurile principale, în sesiunile importante. Ori aici, sigur, trebuiau să stabilească dacă Nicușor Dan are lucruri importante de spus și urmau să se bată pentru o poziție într-un panel sau să nu dea foarte mare importanță. Mai ales că, sigur, pentru o delegație care merge acolo, păi cheltuiele sunt destul de mari.”, susține invitatul.

De ce contează prezența președintelui și ce pierde România

Fostul prim-ministru a transmis de ce este important ca un președinte să fie prezent personal la Davos. El spune că trebuie evaluat dacă liderul are lucruri relevante de spus și dacă merită efortul financiar al participării într-un panel major. Costurile sunt foarte mari pentru delegațiile care nu sunt între invitații principali.