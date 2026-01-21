Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”

Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”

Alexandra Anton Marinescu
21 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show
Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Năstase, fost prim-ministru al României, a explicat miza participării la reuniunea de la World Economic Forum și ce înseamnă, concret, absența președintelui României. Discuția are loc în contextul în care la Davos nu merge Nicușor Dan, ci o delegație oficială. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Năstase: „E foarte important să mergi și să vorbești în panelurile principale, în sesiunile importante”

Năstase explică structura reuniunii de la Davos și diferența dintre invitații principali și participanții de rang secund. Șefii de stat, de guvern și liderii marilor organizații internaționale intră în panelurile centrale. În paralel, există paneluri și mese dedicate nivelurilor 2 și 3, frecventate de miniștri și oameni de afaceri.

„Pentru că, practic, sunt invitați șefi de stat sau de guvern și ei intră de obicei în principalele paneluri. Sunt apoi miniștri, sunt oameni de nivelul 2, 3, care participă la niște paneluri, unde se organizează mese la care sunt invitați oamenii de afaceri, care vin plătind sume importante ca să se întâlnească și să stabilească contacte cu diferiți lideri. Și acolo se fac business-urile adevărate. Dar, e foarte important în momentul în care, mai ales după niște alegeri sau în momentul în care vrei să promovezi puternic țara ta, să mergi și să vorbești în panelurile principale, în sesiunile importante. Ori aici, sigur, trebuiau să stabilească dacă Nicușor Dan are lucruri importante de spus și urmau să se bată pentru o poziție într-un panel sau să nu dea foarte mare importanță. Mai ales că, sigur, pentru o delegație care merge acolo, păi cheltuiele sunt destul de mari.”, susține invitatul.

De ce contează prezența președintelui și ce pierde România

Fostul prim-ministru a transmis de ce este important ca un președinte să fie prezent personal la Davos. El spune că trebuie evaluat dacă liderul are lucruri relevante de spus și dacă merită efortul financiar al participării într-un panel major. Costurile sunt foarte mari pentru delegațiile care nu sunt între invitații principali.

„Unul dintre lucrurile importante, pentru că acolo spațiile sunt foarte mici, dar te lovești pe culoare tot timpul de unul, de altul. Acolo poți să schimbi cărțile de vizită, stabilești niște lucruri pentru viitor. Se organizează tot felul de întâlniri, cum se spune, în marja unei reuniuni. Ori toate lucrurile astea înseamnă un ansamblu de acțiuni, de activități, care dau sens acestei povești. Care costă mulți bani, dar care aduce foarte mulți bani.”, spune Adrian Năstase.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
10:30
Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
VIDEO Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
08:00
Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
ACTUALITATE Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep
07:00
Stan: Săptămâna trecută generalul Gheorghiță i-a informat pe ruși prin intermediul posturilor TV că nu avem garanții de securitate pentru Neptun Deep
ACTUALITATE Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații
06:00
Valentin Stan: Nu ai nevoie să știi drept internațional ca să știi că nu ar trebui să vulnerabilizezi România prin declarații
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
23:30
Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
22:30
Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Cancan.ro
Iulia Albu a avut un șoc când a primit factura la gaze. Cât are de plătit: 'Oare este o glumă?'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Caz șocant la un spital din România! A murit după tura de noapte!
Promotor.ro
România introduce sistemul american anti-dronă MEROPS. Șeful Armatei: „Foarte curând”
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat ceasul atomic?
EVENIMENT George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
11:00
George Simion a fost premiat în SUA după ce a prezentat Congresului american un raport despre anularea alegerilor din România: Ne vom ridica să luptăm
Gândul de Vreme Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:54
Ger cumplit și polei în mai multe zone din România. Informații de ultimă oră de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
NEWS ALERT 🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
10:52
🚨 Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor. Zeci de susținători s-au strâns deja în fața Curții de Apel să-l întâmpine
TRANSPORT Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
10:48
Care este cel mai sigur mijloc de transport: trenul, avionul, autobuzul sau mașina
ECONOMIE Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
10:46
Salarii nepalezi în România 2026 | Câți bani câștigă ca livratori, bucătari, muncitori în construcții, personal de curățenie și lucrători din depozit
NEWS ALERT 🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”
10:45
🚨 AEP va propune reguli clare pentru publicitatea politică din online. Țuțuianu: „Legislația electorală din România este total depășită”

Cele mai noi

Trimite acest link pe