Adrian Severein: „România trebuie să facă alegeri urgent pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”

Serdaru Mihaela

Într-o ediție transmisă live de Gândul, a emisiunii lui Marius Tucă, Adrian Severin a vorbit despre situația politică actuală și despre ideea de alegeri. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show 

Adrian Severin a vorbit despre ideea organizării unor alegeri „urgente”, pe care le diferențiază clar de cele anticipate, în sensul constituțional al termenului. Fostul ministru de externe a explicat că alegerile anticipate apar doar în situația existenței unui mandat legitim aflat în desfășurare, care este întrerupt înainte de termen. În schimb, în opinia sa, contextul actual ar fi diferit, întrucât „ultimul mandat legitim a expirat acum câțiva ani”.

„Alegeri anticipate sunt atunci când ai un mandat valid corect constituțional. Deci, am mandatul care a început acum și se termină peste 5 ani și eu nu aștept 4 ani, nu aștept sorocul, ci îl fac alegeri anticipate”, a explicat el.

Mandat „expirat” și lipsă de legitimitate

Severin susține că ultimul mandat legitim a expirat deja. Din acest motiv, actuala conducere nu ar mai avea o bază solidă. În acest context, el spune că alegerile nu sunt anticipate, ci întârziate. Mai mult, consideră că ele sunt urgente.

„Mandatul acesta este nelegitim. Sunt alegeri tardive. Eu, fiind puțin pedant, spun că nu sunt alegeri anticipate, că sunt alegeri tardive, sunt alegeri târzii după ce a expirat ultimul mandat legitim, dar ele sunt urgente, imediate, a explicat Severin

De ce sunt necesare alegeri rapide

Fostul politician crede că fără alegeri corecte nu se poate reface legătura dintre oameni și lideri. El subliniază câteva idei simple:

  • este nevoie de vot real
  • conducerea trebuie aleasă corect
  • legitimitatea vine doar din vot

„Nu putem restabili legătura dintre popor și conducători, nu putem restabili coeziunea națională fără alegeri, fără o conducere rezultată din alegeri corecte”, a spus Severin.

ACTUALITATE Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
08:00
Adrian Severin: „România trebuie să facă alegeri urgente pentru a relua legătura cu poporul printr-o conducere legitimă”
