Adrian Severin: „A rămâne în limitele CONSTITUȚIEI e o formă de patriotism”

Alexandra Anton Marinescu
29 oct. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre necesitatea unei schimbări în România, pe care o numește „un cutremur social major”. El a explicat că statul este controlat de o rețea adânc înrădăcinată, care rezistă oricărei reforme superficiale, și că o adevărată transformare se poate face doar printr-o mișcare amplă venită din interiorul societății. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Prin bune intenții nu se schimbă nimic

Severin consideră că micile reforme sau intențiile individuale nu pot schimba un sistem care funcționează de zeci de ani în același mod.

„Deci, sunt absolut de acord că trebuie un cutremur social. Un cutremur major. O revoluție. Pentru că, prin mici măsuri sau prin bunele intenții ale lui X sau lui Y, nu se schimbă nimic. Ceea ce vreau să vă spun, ca unul care cunoaște dinăuntru și care are experiență, cunoaște dinăuntru sistemul politic, să știți că e verticală. Nu este numai sus, nu este numai un vârf, ci este o întreagă verticală care intră în profunzimea serviciilor respective. Sunt și eu convins că nu toți sunt în această situație, dar sunt suficienți și sunt, într-adevăr, pe posturi cheie și care vor rezista în cazul unei schimbări, vor intra în luptă cu șeful care va dori să facă schimbarea.”, afirmă Adrian Severin.

Adrian Severin: „Există acest stat subteran. Există în America”

Fostul ministru a comparat situația din România cu cea din Statele Unite. Rezistența structurilor de putere există și acolo, chiar după schimbarea liderilor. Totuși, spune el, există și oameni din interior care își doresc o reformă reală.

„Știu, dar încă nu s-a rezolvat problema la americani. E adevărat. Nu s-a rezolvat problema la americani. Eu nu spun că e imposibil. Spun că e posibil și trebuie făcut. Dar spun că e mult mai greu decât credem. Și că există o rezistență. Există acest stat subteran. Există în America. Au schimbat șefii la FBI, au schimbat șefii la CIA. Și rezistența este în continuare. Și sunt și unii patrioți. Sunt unii care deja sunt speriați de ce se întâmplă în serviciile respective și sunt gata într-un fel să acționeze pentru a curăța această rană, pentru a curăța acest puroi. Dar le e greu și lor. Eu sunt convins, dacă îmi dați voie, că la alegerile care au trecut, unii dintre cei care au acționat în sens bun au fost cei pe care îi numim factorul intern patriotic. Eu îi numesc așa.”, spune invitatul.

