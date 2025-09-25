Adrian Severin: „Americanii nu vor spune decât incidental ce s-a întâmplat în România, când vor vorbi despre CONTRIBUȚIA lor”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre investigația Americii legată de anularea alegerilor din România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Nu vor spune decât incidental, în măsura în care se va vorbi despre contribuția lor și vor vorbi despre contribuția lor numai în măsura în care aceasta se discută în contextul politicii interne americane”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre investigația Americii legată de anularea alegerilor din România. Mai mult de atât, acesta a vorbit și de rezultatul investigației. Politicianul susține că americanii nu vor veni vreodată să spună ce au descoperit. Nu vor face asta decât în anumite circumstanțe în care vor putea vorbi de contribuția lor. Acesta adaugă și faptul că americanii nu pot vorbi despre acest incident decât în raport cu propriul context intern. Acesta susține că dacă se vorbește despre Antony Blinken, atunci ar putea ieși cu mai multe informații. Cu toate datele care sunt în prezent, susține acesta, s-ar putea concluziona că Blinken a fost implicat direct în anularea alegerilor de la București din decembrie 2024. Mai mult de atât, politicianul spune că deja se poate simți o răceală în relația României cu America.