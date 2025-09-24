Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Acesta susține că există o derută în Moldova. Problema principală este că populația nu votează cu cine trebuie. Politicianul remarcă un fenomen de la fostele alegeri din Republica Moldova. Acesta susține că atunci s-a mobilizat diaspora de 2-3 ori peste capacitatea ei. Ironic, acesta spune că Moldova nu poate fi virusată la fel de ușor. Tot cu tonul ironic, acesta susține că și România a fost ocolită de pericolul rusesc în alegerile trecute. Fostul ministru susține că ceea ce îl tulbură cel mai tare este această încredere orbească în aceste narative. Acesta susține că oameni normali, educați, civilizați pot să cadă în capcana unor astfel de povești.
„Păi eu cred că totuși acolo există o derută, în Moldova, că ei nu votează cu cine trebuie și deja se simte chestia asta. Rândul trecut, la ultimele alegeri a mai mers, că diaspora s-a mobilizat peste două-trei ori numărul ei și, în fine, a reușit să răstoarne rezultatul. Dar acuma, cine știe, sunt unii care au stricat mașinile pe-acolo de numărare. Păi nu, dar Republica Moldova nu poate fi așa ușor virusată. Asta este! Erau cât pe ce să reușească. Că până la urmă nu au reușit nici în România. În Polonia au dat greș. Dar Polonia nu se poate compara cu Republica Moldova. Trăim niște vremuri nebunești. Trăim niște vremuri în care lumea pare complet deraiată, ieșită de pe șine. Și știți ce mă tulbură cel mai tare? Sunt foarte mulți oameni, ca noi doi, adică aparent sănătoși, normali, cu carte, cu tot ce e bun și care cred în aceste povești de adormit copiii. Vai de capul meu…”, a explicat politicianul.