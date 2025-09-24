Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Și știți ce mă tulbură cel mai tare? Sunt foarte mulți oameni, ca noi doi, adică aparent sănătoși, normali, cu carte, cu tot ce e bun și care cred în aceste povești de adormit copiii.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre presupusa încercare a Rusiei de a interfera cu alegerile din Republica Moldova. Acesta susține că există o derută în Moldova. Problema principală este că populația nu votează cu cine trebuie. Politicianul remarcă un fenomen de la fostele alegeri din Republica Moldova. Acesta susține că atunci s-a mobilizat diaspora de 2-3 ori peste capacitatea ei. Ironic, acesta spune că Moldova nu poate fi virusată la fel de ușor. Tot cu tonul ironic, acesta susține că și România a fost ocolită de pericolul rusesc în alegerile trecute. Fostul ministru susține că ceea ce îl tulbură cel mai tare este această încredere orbească în aceste narative. Acesta susține că oameni normali, educați, civilizați pot să cadă în capcana unor astfel de povești.