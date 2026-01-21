Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum americanii vor să se elibereze de Europa, dar și invers. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum americanii vor să se desprindă de Europa, dar procesul este și invers. Acesta a început prin a spune că relația SUA-Europa este una consumată. Politicianul susține că asistăm la încheierea Războiului Rece, un reziduu al acestui război. Mai mult de atât, acesta susține că este și o terminare a Războiului de Independență al Statelor Unite. Sub conducerea lui Trump, adaugă acesta, America se rupe de Coroana Britanică.
„Definitiv nu este nimic în istorie, dacă e în termenii în care discutăm. Da, ea este consumată, să spunem așa. Este clară, este certă, este actuală. Sunt absolut de acord că asistăm la o încheiere amânată a Războiului Rece, la un reziduu de Război Rece care se lichidează acum. Asistăm însă și la altceva. Asistăm și la terminarea Războiului de Independență al Americii în raport cu Europa. Pentru că America, după faimosul ei Război de Independență, de când s-a desprins de Coroana Britanică, a rămas, ca și alte colonii, sub un anumit control britanic. A fost ținută cumva de britanici, din punct de vedere strategic. Iar apoi ea a intrat și a ocupat Europa la finele Celui de-al Doilea Război Mondial. Și ea vrea o ocupație care acum, are dreptate domnul Trump, se întoarce împotriva ei. Noi îi apărăm pe europeni, dar ei ne apără pe noi? Care este reciprocitatea în această relație? Păi nu e. Câtă vreme ocupația a profitat Americii a fost ok, acum nu-i mai profită. Și din punctul ăsta de vedere, americanii vor să se desprindă, să se elibereze de Europa. Dar e și invers. Și Europa vrea să se elibereze de americani, de ocupația americană. Numai că Europa, după părerea mea, și de-aia nu înțelegem bine ce face Europa și ce vrea, este schizofrenă. Pe de o parte vrea ca americanii să plece de aici și pe de altă parte ca americanii să rămână. Își dau seama că dacă pleacă, pe noi cine ne apără…”, a explicat politicianul.