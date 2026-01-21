Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”

Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”

Andrei Rosz
21 ian. 2026, 23:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum americanii vor să se elibereze de Europa, dar și invers. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Sunt absolut de acord că asistăm la o încheiere amânată a Războiului Rece, la un reziduu de Război Rece care se lichidează acum. Asistăm însă și la altceva. Asistăm și la terminarea Războiului de Independență al Americii în raport cu Europa… Americanii vor să se desprindă, să se elibereze de Europa.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum americanii vor să se desprindă de Europa, dar procesul este și invers. Acesta a început prin a spune că relația SUA-Europa este una consumată. Politicianul susține că asistăm la încheierea Războiului Rece, un reziduu al acestui război. Mai mult de atât, acesta susține că este și o terminare a Războiului de Independență al Statelor Unite. Sub conducerea lui Trump, adaugă acesta, America se rupe de Coroana Britanică.

„Definitiv nu este nimic în istorie, dacă e în termenii în care discutăm. Da, ea este consumată, să spunem așa. Este clară, este certă, este actuală. Sunt absolut de acord că asistăm la o încheiere amânată a Războiului Rece, la un reziduu de Război Rece care se lichidează acum. Asistăm însă și la altceva. Asistăm și la terminarea Războiului de Independență al Americii în raport cu Europa. Pentru că America, după faimosul ei Război de Independență, de când s-a desprins de Coroana Britanică, a rămas, ca și alte colonii, sub un anumit control britanic. A fost ținută cumva de britanici, din punct de vedere strategic. Iar apoi ea a intrat și a ocupat Europa la finele Celui de-al Doilea Război Mondial. Și ea vrea o ocupație care acum, are dreptate domnul Trump, se întoarce împotriva ei. Noi îi apărăm pe europeni, dar ei ne apără pe noi? Care este reciprocitatea în această relație? Păi nu e. Câtă vreme ocupația a profitat Americii a fost ok, acum nu-i mai profită. Și din punctul ăsta de vedere, americanii vor să se desprindă, să se elibereze de Europa. Dar e și invers. Și Europa vrea să se elibereze de americani, de ocupația americană. Numai că Europa, după părerea mea, și de-aia nu înțelegem bine ce face Europa și ce vrea, este schizofrenă. Pe de o parte vrea ca americanii să plece de aici și pe de altă parte ca americanii să rămână. Își dau seama că dacă pleacă, pe noi cine ne apără…”, a explicat politicianul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
23:00
Ion Cristoiu: „România a avut o mare victorie la Davos. S-a întâlnit delegația noastră cu delegația Rep. Moldova”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
22:30
Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 22 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
10:30
Adrian Năstase: „Nu mi se spunea de la Bruxelles ce să fac, dar existau constrângeri”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”
10:00
Adrian Năstase: „Sunt o serie de activități care dau sens întâlnirii de la Davos. Se cheltuie foarte mulți bani, dar se câștigă și mai mulți bani”
VIDEO Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
08:00
Adrian Năstase: „Eu eram înjurat pe prima pagină a ziarelor, iar pe pagina a treia era publicitate dată de ministerele Guvernului meu”
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
O armură descoperită într-un mormânt din secolul al VIII-lea răstoarnă ce s-a crezut până acum
SHOWBIZ Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
23:24
Vila în care a murit Gene Hackman este scoasă la vânzare chiar de copiii marelui actor. Ce preț are proprietatea din Santa Fe, New Mexico
ȘOCANT Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
23:12
Vacanță de coșmar pentru o femeie. A fost la un pas de moarte după ce a contractat o boală gravă de la un hotel de patru stele
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
22:54
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
CONTROVERSĂ ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
22:12
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude. Ce documente te pot scăpa de probleme
ULTIMA ORĂ Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
22:11
Șeful DNA răspunde acuzațiilor din partea fostului procuror-șef Crin Bologa: „Am scăzut rata de achitări la 9,59% / Sunt nemuțumiri exprimate de tineri pensionari speciali / Din peluză se vede foarte greu mingea din teren”
ULTIMA ORĂ 🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos
22:10
🚨 Lovitură de teatru: SUA au schimbat tactica față de Groenlanda și nu mai impun tarife europenilor. Anunțul lui Trump, de la Davos

Cele mai noi

Trimite acest link pe