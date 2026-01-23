Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America”

Adrian Severin: „Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american și pe sorosiștii din America”

Malina Maria Fulga
23 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a catalogat ca un șoc pentru clasa politică românească venirea lui Trump la putere, cu noile sale politici, diferite de cele cu care aceștia erau obișnuiți. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Adrian Severin și-a prezentat perspectiva cu privire la îndepărtarea României față de Statele Unite, refuzând altfel să ia parte la Consiliul pentru Pace organizat de către Donald Trump.

„Eu cred că le-a fost mai simplu. Este vorba de gândire. Până la urmă, să știți că eu am cunoscut oameni, zeci, poate că nu mai mulți. Oameni de stat, oameni importanți. Unii chiar, oameni care vor intra în istorie. Și care au intrat. O Margaret Thatcher, un Giscard d’Estaing și așa mai departe. Plus, pe partea asiatică, chinezi, ruși etc. Mă rog, dar i-am cunoscut ca să-i pot critica mai bine. Toți însă, finalmente, sunt oameni. Au slăbiciunile lor, au temerile lor, au limitele lor intelectuale. Toți. Și de data asta vorbim de niște oameni care pur și simplu nu înțeleg lumea. Păi le-a fost dictată, dar ei au acceptat dicteul, era o pagină goală. Ei puteau să scrie orice li se dictează, că ei nu scriseseră nimic pe acea pagină. Nu să șteargă sau să se strecoare printre rânduri, să mai scrie ceva pe margini. Pagina era albă, mintea lor era albă. Oricine venea să le dicteze. Acești oameni le-au spus: „Noi vă punem la putere, vă punem pe scaune”. În momentul acela au zis: „Bravo!”.”

Adrian Severin susține că oameni politici precum Nicușor Dan, Oana Toatiu sau Ilie Bolojan ar fi fost adepții politicilor europene și ar fi fost, într-adevăr, aliați ai Americii, dar ai Americii lui Biden, o Americă democrată, nu America republicană a lui Donald Trump.

„Și încă ceva, probabil că erau și cu americanii, da, cu americanii lui Biden, nu cu americanii lui Trump. Și, mă rog, de fapt, cu, am zice noi, neomarxiștii. Gândiți-vă de unde vin, din straturile USR-iste. Rădăcina-i firavă, și floarea-i urâtă. Deci, ei vin de acolo. Ani de zile s-au bazat pe statul subteran american. Ani de zile s-au bazat pe soroșiștii europeni. Și, dintr-o dată, se trezesc, după ce ăștia i-au pus în funcție, se trezesc cu Trump. Aici este, și asta trebuie să vedem, succesiunea în timp a evenimentelor, ei erau deja amanetați, ca să spunem așa.”

