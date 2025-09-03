Adrian Severin: „Asumarea răspunderii scoate din joc Parlamentul în procesul legislativ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a explicat de ce asumarea răspunderii pe pachetele de legi reprezintă un abuz constituțional. Fostul ministru spune că această procedură, deși prevăzută în Constituție, scoate practic Parlamentul din joc și lasă loc abuzurilor guvernamentale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Severin a povestit că, în anii ’90, când a fost redactată Constituția, el însuși a contribuit la introducerea procedurii asumării răspunderii. Cu toate acestea, spune că astăzi consideră acest lucru o greșeală.
„Este adevărat că noi, inclusiv eu, în 1990-91, când am redactat Constituția, am introdus în Constituție această posibilitate. Cum să vă spun? Și regret lucrul acesta. Nu pentru că soluția nu e bună. E bună. Dar nu poți să faci o Constituție rafinată pentru o clasă politică de analfabeți. Și de rău intenționați. Pentru că aici, analfabetismul, reaua intenție și câteodată și anumite constrângeri biologice ne duc la un dezastru politic. Deci dacă noi n-am fi făcut lucrul acesta, sigur era o Constituție mai proastă, mai puțin rafinată, mai puțin sofisticată.”, afirmă Adrian Severin.
Fostul ministru a subliniat că asumarea răspunderii, folosită des, blochează rolul democratic al Parlamentului.
„Dar cel puțin n-am fi lăsat să se ajungă ca, practic, Parlamentul să fie scos din joc. Adoptarea legii prin asumarea răspunderii, dacă nu are loc odată la 20 de ani, conduce, practic, la scoaterea Parlamentului în afară oricărei posibilități de a se pronunța, pentru că nu sunt dezbateri. Din dezbateri iese adevărul. Că totuși Parlamentul ăsta în numele populației vorbește, el nu e în nume propriu acolo. Iar dezbatările conduc și amendamentele conduc tocmai la satisfacerea așteptărilor tuturor segmentelor populației. Și, în plus, este greu ca o lege cu, să zicem, 20 de articole să îmi permită mie să spun da sau nu, îmi place sau nu îmi place, îmi place articolul 5, îmi displace. Deci, este un truc, este un joc, nu nedemocratic, antidemocratic.”, spune Adrian Severin.