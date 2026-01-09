Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Avem obligația, ca partener strategic, să transmitem SUA că ceea ce au făcut este o acțiune destabilizatoare”

Adrian Severin: „Avem obligația, ca partener strategic, să transmitem SUA că ceea ce au făcut este o acțiune destabilizatoare”

Serdaru Mihaela
09 ian. 2026, 08:00, Marius Tucă Show

Adrian Severin a criticat în emisiunea Marius Tucă Show din 7 ianuarie 2026 acțiunile președintelui Trump, considerate neconstituționale, retrăgându-și totodată, susținerea pentru planul său privind războiul din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin subliniază obligația României, ca partener strategic al SUA, de a semnala că aceste acțiuni destabilizează securitatea globală, inclusiv pentru Statele Unite însele.

„Pe de-o parte avem de a face cu o acțiune neconstituțională a președintelui, și eu am susținut, de pildă, planul domnului Trump pentru terminarea războiului din Ucraina. L-am susținut pentru că am considerat că am argumente. Acum nu pot să susțin. Acum, dimpotrivă, trebuie să reafirmăm, inclusiv în calitatea de parteneri strategici ai statelor militare, nu ne propunem să lichidăm partenerii. Dar tocmai avem obligația, ca partener strategic, să-i spunem partenerului nostru numărul unu, că ce face este destabilizator pentru lume. Nu ne dă mai multă securitate, ci mai puțină, oferă mai puțină securitate și Statelor Unite înseși” , spune Severin

De asemenea, Severin respinge confuziile create de propagandă despre nerecunoașterea lui Maduro în Venezuela. El arată că absența recunoașterii nu dă drept la intervenții arbitrare.

