Adrian Severin: „Bolojan este liderul PNL doar de fațadă, el aparține USR-ului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum Bolojan este doar de fațadă liderul PNL, el aparținând USR-ului.
Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum Bolojan este doar de fațadă liderul PNL, el aparținând USR-ului. Acesta a început prin a spune că premisa în care Ilie Bolojan este un liberal, un om al PNL-ului, este una eronată. Politicianul susține că și USR-ul, la rândul lui, aparține unei forțe externe României.
„V-ați referit la PNL… Pornind de la premisa că el este președintele PNL-ul, deci membru al PNL-ului, un om din PNL. Dar eu cred că asta este doar o acoperire. El (n.r. Ilie Bolojan), de fapt, aparține USR-ului. Iar USR-ul, la rândul lui, aparține altcuiva. N-aș putea să dau numele și prenumele celui căruia îi aparține, dar e categoric că îi aparține altcuiva. Și acel altcineva care este deținătorul real de putere. Este cel care îi spune, care îi dă voie, ca să fiu mai exact, domnului Bolojan să facă sau să nu facă ceva. Să fie cu bun simț sau fără, să se facă că nu vede lipsa de sprijin și așa mai departe… Probabil sperându-se că se întâmplă ceva. Chiar dacă nu avem constituție, avem totuși o aritmetică politică. Și aritmetica, până la urmă, nu ține de cutume. Aritmetica e aritmetică. Este clară! 25 e una și 50 e alta. Sau 45%…”, a explicat politicianul.