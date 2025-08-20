Adrian Severin: „Este foarte greu să fii guvernator într-o colonie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre rolul Europei în actualul context geopolitic și despre raportul de forțe dintre marile puteri. În opinia sa, deciziile importante se iau între Washington și Moscova, iar statele europene joacă roluri secundare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Adrian Severin critică poziția Marii Britanii în raport cu Rusia și Ucraina, arătând că această țară nu mai are influența de altădată. Liderii britanici invocă amenințarea Rusiei pentru securitatea națională, dar o fac cu argumente insuficiente.
„Marea Britanie este o putere de rangul 5, nici măcar de rangul 1. Din punct de vedere economic este vai de capul ei în comparație cu alții, deși rămâne în grupul celor șapte pentru rațiuni de estetică. Ei bine, el vine și îmi spune că ei trebuie să lupte cu Rusia, pentru că, altminteri, Ucraina este esențială pentru securitatea Marii Britanii. Citește cărți și uită să se uite la data la care au fost scrise.”, afirmă Adrian Severin.
Severin explică și contradicțiile dintre declarațiile liderilor europeni și realitate. Președintele Macron a anunțat că va înăspri sancțiunile pentru a obține „o poziție de forță”, deși Franța nu poate susține singură asemenea negocieri.
„Celălalt, Macron, ne spune că dacă nu vine Rusia la masa de negocieri, el va mări sancțiunile, ca să avem o poziție de forță în negocieri. Negocierile pe care Franța nu poate și nu vrea să le poarte și nu știe să le poarte. Deci, e o întreagă nebunie. Trump spune: nu e o înțelegere până când nu este o înțelegere. De fapt, el, cu aceste cuvinte, formulează o regulă veche a diplomației și anume: nimic nu este convenit până când totul nu este convenit. Deci degeaba noi ne-am înțeles că închidem prăvălia la ora 19:00, dacă nu ne-am înțeles și ce vindem în prăvălia respectivă. Deci, înțelegerile trebuie să acopere totul. Exact ce spune Putin, domnule, trebuie să acoperim toate subiectele esențiale pentru ca să putem spune că am convenit ceva și până atunci războiul continuă. Păi sigur că bombardează. Războiul merge înainte. Nimic nu e convenit până când totul nu e convenit. Nu avem o înțelegere până când nu există o înțelegere. Dacă ei voiau cu adevărat să fie o putere în această lume, trebuiau să se înțeleagă taman cu Rusia, nu să facă război cu Rusia, astfel încât să poată să reechilibreze relația de putere cu Statele Unite, cu puterea ocupantă și să poată să negocieze de pe această poziție. E foarte bine să fii guvernator într-o colonie, nu? Ne place să fim administratori.”, explică Severin.