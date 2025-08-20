Adrian Severin: „Este foarte greu să fii guvernator într-o colonie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre rolul Europei în actualul context geopolitic și despre raportul de forțe dintre marile puteri. În opinia sa, deciziile importante se iau între Washington și Moscova, iar statele europene joacă roluri secundare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Marea Britanie este o putere de rangul 5”

Adrian Severin critică poziția Marii Britanii în raport cu Rusia și Ucraina, arătând că această țară nu mai are influența de altădată. Liderii britanici invocă amenințarea Rusiei pentru securitatea națională, dar o fac cu argumente insuficiente.

„Marea Britanie este o putere de rangul 5, nici măcar de rangul 1. Din punct de vedere economic este vai de capul ei în comparație cu alții, deși rămâne în grupul celor șapte pentru rațiuni de estetică. Ei bine, el vine și îmi spune că ei trebuie să lupte cu Rusia, pentru că, altminteri, Ucraina este esențială pentru securitatea Marii Britanii. Citește cărți și uită să se uite la data la care au fost scrise.”, afirmă Adrian Severin.

„Nu e o înțelegere până când nu este o înțelegere”

Severin explică și contradicțiile dintre declarațiile liderilor europeni și realitate. Președintele Macron a anunțat că va înăspri sancțiunile pentru a obține „o poziție de forță”, deși Franța nu poate susține singură asemenea negocieri.