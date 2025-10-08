Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”

Serdaru Mihaela
08 oct. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Adrian Severin, în emisiunea lui Marius Tucă din 7 octombrie 2025, critică dur gestul lui Nicușor Dan de a prezenta liderilor europeni un raport luat dintr-un rechizitoriu pentru a-și legitima poziția. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin critică dur gestul lui Nicușor Dan de a prezenta liderilor europeni un raport luat dintr-un rechizitoriu pentru a-și legitima poziția. Severin mai consideră că acest lucru a afectat grav imaginea României și a creat confuzie și dezgust în rândul audienței, care era acolo pentru discuții serioase despre politica europeană.

„Știți foarte bine că eu am lucrat în interiorul instituțiilor, știu cum gândesc, ce spun, după ce pleacă interlocutorul, cum se uită la el, cum fac, cum se zice mutră bună, la întâmplare rea, oficial, și după aia dau cu căciula de pământ. În fine, deci, eu cred că acolo, în auditoriu, în grupul celor cărora li s-a adresat domnul Nicușor Dan, putem distinge vreo trei categorii de persoane. Una foarte mică, zic eu, care nu prea știu ce s-a întâmplat în România. A avut alte treburi, nu s-a interesat. Mai ales cei care din afara Uniunii Europene, au avut treburile lor, necazurile lor nu au urmărit, cred că-s foarte puțini (…) Reprezentantul la vârf al unui stat vine cu aceste chestiuni care nu țin de logica adunării, care nu sunt pe agenda adunării. Nici nu era legitim pentru această adunare informală să pună pe agendă situația din România” , spune Adrian Severin

Adrian Severin mai subliniază că a doua categorie de persoane se confruntă cu o dilemă: dacă să ignore situația sau să o accepte tacit, conștienți de inutilitatea unui scandal suplimentar, iar a treia categorie este compusă din cei implicați în lovitura de stat, care în același timp regretă expunerea problematicii, apreciind însă că subiectul nu poate fi ascuns.

„A 2-a categorie sunt cei care știau de ceea ce s-a întâmplat foarte bine și n-aveau nevoie de această poveste și sunt convins că în momentul ăla, în mintea lor a fost o dilemă, ce facem.  Si a 3-a categorie sunt cei care știau subiectul și erau părtași la lovitura de stat” , conchide Severin

