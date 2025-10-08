Adrian Severin: „La o discuție despre politica europeană, Nicușor Dan a venit cu un DOCUMENT pe care nu trebuia să îl aibă”

Adrian Severin, în emisiunea lui Marius Tucă din 7 octombrie 2025, critică dur gestul lui Nicușor Dan de a prezenta liderilor europeni un raport luat dintr-un rechizitoriu pentru a-și legitima poziția. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

„Știți foarte bine că eu am lucrat în interiorul instituțiilor, știu cum gândesc, ce spun, după ce pleacă interlocutorul, cum se uită la el, cum fac, cum se zice mutră bună, la întâmplare rea, oficial, și după aia dau cu căciula de pământ. În fine, deci, eu cred că acolo, în auditoriu, în grupul celor cărora li s-a adresat domnul Nicușor Dan, putem distinge vreo trei categorii de persoane. Una foarte mică, zic eu, care nu prea știu ce s-a întâmplat în România. A avut alte treburi, nu s-a interesat. Mai ales cei care din afara Uniunii Europene, au avut treburile lor, necazurile lor nu au urmărit, cred că-s foarte puțini (…) Reprezentantul la vârf al unui stat vine cu aceste chestiuni care nu țin de logica adunării, care nu sunt pe agenda adunării. Nici nu era legitim pentru această adunare informală să pună pe agendă situația din România” , spune Adrian Severin

Adrian Severin mai subliniază că a doua categorie de persoane se confruntă cu o dilemă: dacă să ignore situația sau să o accepte tacit, conștienți de inutilitatea unui scandal suplimentar, iar a treia categorie este compusă din cei implicați în lovitura de stat, care în același timp regretă expunerea problematicii, apreciind însă că subiectul nu poate fi ascuns.