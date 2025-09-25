Adrian Severin: „Masa critică nu poate să fi păcălită la infinit”

În ediția din 24 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a făcut o analiză dură asupra realităților politice și sociale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.
Adrian Severin a atras atenția că nu poți obliga oamenii la nesfârșit să accepte sau să creadă în ceea ce este împotriva naturii și a intereselor lor reale.
„Nu poți să-i obligi pe oameni la infinit să învețe la școală ceea ce e un fenomen care nu are importanța fenomenelor care au dus istoria înainte. Nu poți să-i obligi pe oameni să mănânce mâncăruri care sunt împotriva sănătății lor. Nu-i poți obliga pe oameni să accepte idei împotriva naturii, oricare ar fie ele. Nu poți la infinit să-i faci pe oameni să creadă că ei își decid. S-ar putea ca pe unii să-i poți ține în mersul ăsta, în felul acesta la infinit, dar ei nu pot fi masă critică. Masa critică nu poate fi păcălită la infinit. Poate să fie păcălită pentru o vreme și vedem lucrul ăsta, dar nu la infinit” , afirmă Severin.
În încheiere, Severin a transmis un mesaj clar și ferm: speranța nu trebuie pusă pe intervenții externe
„Să nu ne imaginăm că va veni vreun străin, oricare ar fi el, Trump, Xi Jinping și așa mai departe, Erdogan și ne va trata pe noi de bolile pe care le avem. Nici vorbă, ne vor da niște indicii, ne vor da niște semnale. Eventual ne vor lăsa puțin oxigen ca să avem energia să luptăm, dar noi trebuie să luptăm” , subliniază Adrian Severin