Adrian Severin: „Masa critică nu poate să fi păcălită la infinit”

În ediția din 24 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a făcut o analiză dură asupra realităților politice și sociale actuale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Adrian Severin a atras atenția că nu poți obliga oamenii la nesfârșit să accepte sau să creadă în ceea ce este împotriva naturii și a intereselor lor reale.

„Nu poți să-i obligi pe oameni la infinit să învețe la școală ceea ce e un fenomen care nu are importanța fenomenelor care au dus istoria înainte. Nu poți să-i obligi pe oameni să mănânce mâncăruri care sunt împotriva sănătății lor. Nu-i poți obliga pe oameni să accepte idei împotriva naturii, oricare ar fie ele. Nu poți la infinit să-i faci pe oameni să creadă că ei își decid. S-ar putea ca pe unii să-i poți ține în mersul ăsta, în felul acesta la infinit, dar ei nu pot fi masă critică. Masa critică nu poate fi păcălită la infinit. Poate să fie păcălită pentru o vreme și vedem lucrul ăsta, dar nu la infinit” , afirmă Severin.

În încheiere, Severin a transmis un mesaj clar și ferm: speranța nu trebuie pusă pe intervenții externe