Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Zelenski este o parte a PROBLEMEI în încercarea de obținere a păcii”

Malina Maria Fulga
25 sept. 2025, 10:32, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în contextul negocierilor de pace cu Rusia, mediate de Statele Unite ale Americii, dat fiind faptul că mandatul său a expirat în timpul desfășurării acestui război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Zelenski poate negocia, dar nu poate angaja statul”

Adrian Severin abordează limitele constituționale ale puterii președintelui Zelenski, comparând situația sa cu un precedent istoric al Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial. Acesta sugerează că președintele ucrainean nu ar avea legitimitatea legală de a lua decizii privind cedarea de teritorii, dând ca exemplu cazul Crimeei.

Invitatul susține că președintele Zelenski nu poate reprezenta legitim Ucraina în negocierile de pace, argumentând că această responsabilitate ar reveni Parlamentului.

„Constituția Ucrainei este asemănătoare cu Constituția României. Zelenski poate să negocieze, însă nu poate să accepte nimic, nu poate să agreze nimic, pentru că nu are putere, nu poate angaja statul. Vedeți, e o chestie interesantă. Anumiți constituționaliști germani spun că cei care au semnat capitularea și pacea după aceea nu aveau mandat să cedeze teritorii, aveau mandat doar să încheie pacea. Și deci se pune în discuție chiar și angajamentul Germaniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial de către constituționaliști de astăzi, printre care și unul care a fost președintele Germaniei, Roman Herzog. Deci, același lucru se poate întâmpla a mai abitir și acum. Să spunem, Zelenski a acceptat ca să fie definitiv lăsată Rusiei Crimeea. Și mâine vine unul și îi spune: stai puțin, pai Zelenski? Care Zelenski? Păi nu mai avea niciun mandat. Deci, de negociat, poate negocia, evident, dar după aceea trebuie să vină cineva care are mandat. Cine este acesta, mă întrebați? Președintele Parlamentului, potrivit Constituției. Aș mai adăuga ceea ce am răspuns unor interlocutori americani care m-au întrebat: „Credeți că domnul Zelenski este o parte a soluției sau o parte a problemei în ceea ce privește o formulă de pace?” Și e limpede, e o parte a problemei. El nu mai poate, după tot ce a fost, ce a făcut. Chiar să-l eliberăm de această povară. Și asta se poate foarte frumos, dacă i se spune: „Hai, gata, îți mulțumim, a fost ok, lasă locul.” Iar ce a spus domnul Trump a fost sarcastic: „Hai, noroc, duceți-vă, ocupați Kamceatka, ocupați Vladivostokul.”

