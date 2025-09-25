Adrian Severin: „Zelenski este o parte a problemei în încercarea de obținere a păcii”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a vorbit despre legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în contextul negocierilor de pace cu Rusia, mediate de Statele Unite ale Americii, dat fiind faptul că mandatul său a expirat în timpul desfășurării acestui război. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „Zelenski poate negocia, dar nu poate angaja statul”

Adrian Severin abordează limitele constituționale ale puterii președintelui Zelenski, comparând situația sa cu un precedent istoric al Germaniei de după cel de-al Doilea Război Mondial. Acesta sugerează că președintele ucrainean nu ar avea legitimitatea legală de a lua decizii privind cedarea de teritorii, dând ca exemplu cazul Crimeei.

Invitatul susține că președintele Zelenski nu poate reprezenta legitim Ucraina în negocierile de pace, argumentând că această responsabilitate ar reveni Parlamentului.