Cristi Chivu, pe lista scurtă a lui Real Madrid. Florentino Perez s-ar fi interesat de serviciile antrenorului român

Performanța remarcabilă reușită de Cristi Chivu la Inter l-a adus pe antrenor în atenția celor de la Real Madrid. Potrivit GSP, tehnicianul român s-ar afla pe lista scurtă a lui Florentino Perez pentru a deveni antrenorul lui Real Madrid din vară.

Sursa citată menționează că mai mulți apropiați ai fostului fundaș, inclusiv impresarul Pietro Chiodi, dar și alte voci importante din fotbalul românesc, ar fi fost contactați de la Madrid pentru a se interesa de disponibilitatea lui Chivu pentru vară.

Chivu a ajuns la Inter în vară, după ce a bifat cu succes prima sa experiență la nivel de seniori și a reușit să o salveze pe Parma de la retrogradare.

Curtat de Inter, românul a acceptat oferta, iar în acest moment, sub comanda sa, echipa are un parcurs excepțional în Serie A și se află pe primul loc în campionat, cu 52 de puncte după 22 de etape. Rămâne de văzut însă dacă informațiile se vor concretiza și dacă românul va ajunge pe banca celor de la Real Madrid. Chivu are contract cu Inter până în vara anului 2027.

„Galacticii” nu au avut niciodată un român pe banca tehnică. Gheorghe Hagi a fost singurul fotbalist român care a îmbrăcat tricoul celor de la Real Madrid între 1990 și 1992, evoluând în 84 de meciuri, timp în care a marcat 20 de goluri în toate competițiile.

