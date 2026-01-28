Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat apariția președintelui Nicușor Dan la ceremonia de Ziua Unirii, punând accentul pe o încălcare de protocol comisă de acesta. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan a criticat apariția lui Nicușor Dan din acest weekend de la Focșani, unde, în timpul ceremoniei de Ziua Unirii, a încălcat protocolul oficial mergând pe lângă covorul roșu. Din acest motiv, susține invitatul, echipa sa a renunțat la acest detaliu de protocol în cadrul ceremoniei de la Iași, pentru a evita încă o astfel de gafă.

Și ca să înțelegi că Securitatea știe exact ce probleme are, uite că semnează dedesubt certificatul. Securitatea semnează dedesubt certificatul problemelor lui Nicușor. Deci ce ai făcut? La Iași i-au luat covorul? Deci Securitatea știe? Au făcut o eroare cu covorul la Focșani? Și-au dat seama și pe urmă au retras covorul?

Valentin Stan compară, într-un ton sarcastic, prestația lui Nicușor Dan cu testul de sobrietate pentru șoferii din Statele Unite. Acest test presupune ca persoana să meargă urmând o linie dreaptă, fără dificultăți. Stan afirmă că Nicușor Dan nu ar trece acest test și nu ar putea deține un permis de conducere în SUA.

Tu știi ce-i aia walk and turn test? Dacă mergi așa, pe highway, îți dă mai multe variante. Sigur, poți să sufli în ăla, dar s-ar putea să te pună să faci chestia asta, să mergi drept. Dar s-ar putea să ai o problemă mult mai complicată de atât. Iar linia nu este de 2 metri pe care trebuie să mergi. E o linie simplă. Ți se pare că are un metru jumătate linia? Crezi că se descurcă omul ăla? Nicușor, ți s-a părut că se descurcă? Era linia mai mare, mai largă. Acolo n-ar avea permis de conducere, în țara aia. E mult mai grav decât dacă te prinde și nu poți să mergi așa, ești intoxicat. S-ar putea să ai conotații penale în funcție de ce intoxicare ai la bază.

