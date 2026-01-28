Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor

În emisiunea Marius Tucă Show cu Valentin Stan, discuția se concentrează pe o rezoluție ONU legată de principiul autodeterminării popoarelor. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tucă Show

Valentin Stan și Marius Tucă analizează un paragraf cheie din rezoluție, care stipulează că nimic nu autorizează dezmembrarea sau afectarea integrității teritoriale a statelor suverane care au guverne reprezentative pentru întregul popor, fără discriminare pe criterii de rasă, credință sau culoare.

Discuția critică dublul standard: principiul autodeterminării nu este despre voința poporului simplă, ci despre reprezentare guvernamentală; nerespectarea drepturilor omului poate justifica pierderea teritoriului.