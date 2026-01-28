Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Aderarea accelerată a Ucrainei la UE lasă în ofsaid Republica Moldova

Ion Cristoiu: Aderarea accelerată a Ucrainei la UE lasă în ofsaid Republica Moldova

28 ian. 2026, 12:29, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană despre care spune că „lasă în ofsaid Republica Moldova”.

„Volodimir Zelenski a dezvăluit pe X că într-o discuție pe care a avut-o cu cancelarul austriac despre întâlnirea, trilaterala Ucraina-Rusia-America din Emiratele Arabe Unite, a subliniat, printre garanțiile de securitate acordate Ucrainei, trebuie să se numere și aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană până în 2027. Nu e prima dată când Zelenski susține sau include aderarea Ucrainei până în 2027 la Uniunea Europeană printre garanțiile de securitate. Această aserțiune, teză a fost susținută și de liderii ai UE, în frunte cu Ursula von der Leyen.

Încă o dată reamintim că Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârșitul lunii februarie 2022, imediat după ce Rusia a declanșat invazia. Comisia Europeană și-a dat avizul în iunie 2022 și Ucraina a primit statutul de țară candidată. În 2023, liderii UE au hotărât să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina. Au fost deschise oficial în 2024. Am putea spune că Ucraina e în procesul acesta de negociere”, a menționat Ion Cristoiu.

„Marea problemă este că perdanta va fi Republica Moldova”

„Pentru România a durat 10 ani admiterea. Dacă am aplica acest timp la Ucraina, ar însemna abia în jurul anului 2032 să se pună problema aderării efective. Așadar, 2027 ar însemna o noutate, o aderare accelerată a Ucrainei. De precizat că în momentul în care s-a decis ca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei, ea a fost pusă la pachet cu Republica Moldova și cu Georgia. Între timp, Georgia a fost scoasă din pachet. A răms doar Republica Moldova.

La vremea respectivă, ucrainenii au făcut mare gălăgie spunând că aderarea lor la Uniunea Europeană nu are nicio legătură cu aderarea Moldovei, pentru că aderarea lor e și un fel de premiu pentru eroism. (…) Acum, de ce insistă Volodimir Zelenski pe includerea aderării până în 2027 la garanțiile de securitate acordate de către europeni…

Este foarte simplu. Pentru concesiile teritoriile cerute de Rusia nu se referă ca Ucraina să recunoască teritoriile cucerite deja din Donbas, ci teritoriile necucerite din care armata ucraineană ar trebui să se retragă. Pentru a face pace, Zelenski trebuie să livreze ceva la schimb ucrainenilor.

În chip necesar, trebuie să fie această aserțiune. Noi cedăm, dar avem un mare avantaj, intrăm în 2027. (…) Pentru ucraineni, intrarea în UE e de 1000 de ori mai importantă decât teritoriile. Așa se explică și de ce liderii europeni și ai UE susțin acest lucru. Marea problemă este că perdanta va fi Republica Moldova. În momentul în care se pune problema aderării accelerate a Ucrainei la Uniunea Europeană, ca un caz de forță majoră, nici dracul nu va avea curaj să spună să intre și Moldova.

(…) Aceasta este cea mai mare problemă a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană: lasă în ofsaid Republica Moldova”, a conchis publicistul.

