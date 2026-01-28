Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților

Sorin Grindeanu, a convocat o ședință cu miniștrii PSD, pentru a discuta măsurile de relansare economică și bugetul pe 2026. Este prima ședință a social democraților pe împărțirea banilor din buget. Ședința are loc în pline tensiuni în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu varianta unui guvern minoritar. Discuțiile au loc la Parlament, în biroul președintelui Camerei Deputaților.

Cu câteva zile în urmă, președintele PSD anunța că una dintre prioritățile partidului pentru bugetul din acest an este acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. Ministrul Muncii a prezentat trei variante de sprijin.

În același timp, PSD solicită alocări mai mari pentru primari și susține că nu va vota un buget care ar reduce fondurile pentru autoritățile locale. Social-democrații vor ca primăriile să păstreze atât veniturile suplimentare obținute din majorarea taxelor locale, cât și sumele primite de la bugetul de stat, prin guvern.

În ședința de miercuri urmează să fie discutat și pachetul de relansare economică. PSD a transmis că nu va susține reforma administrației dacă, în paralel, nu este adoptat și acest pachet. Discuțiile au loc pe fondul unor tensiuni în Coaliție, marcat de atacuri ale PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Marți, premierul a declarat că nu exclude posibilitatea formării unui guvern minoritar în perioada următoare, în contextul tensiunilor dintre partenerii de guvernare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru