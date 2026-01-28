Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților

Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților

28 ian. 2026, 12:36, Știri politice
Sorin Grindeanu a chemat miniștrii PSD în ședință, la biroul lui din Parlament. Ce e pe agenda social-democraților

Sorin Grindeanu, a convocat o ședință cu miniștrii PSD, pentru a discuta măsurile de relansare economică și bugetul pe 2026. Este prima ședință a social democraților pe împărțirea banilor din buget. Ședința are loc în pline tensiuni în Coaliție, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu varianta unui guvern minoritar. Discuțiile au loc la Parlament, în biroul președintelui Camerei Deputaților.

Cu câteva zile în urmă, președintele PSD anunța că una dintre prioritățile partidului pentru bugetul din acest an este acordarea unor ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici. Ministrul Muncii a prezentat trei variante de sprijin.

În același timp, PSD solicită alocări mai mari pentru primari și susține că nu va vota un buget care ar reduce fondurile pentru autoritățile locale. Social-democrații vor ca primăriile să păstreze atât veniturile suplimentare obținute din majorarea taxelor locale, cât și sumele primite de la bugetul de stat, prin guvern.

În ședința de miercuri urmează să fie discutat și pachetul de relansare economică. PSD a transmis că nu va susține reforma administrației dacă, în paralel, nu este adoptat și acest pachet. Discuțiile au loc pe fondul unor tensiuni în Coaliție, marcat de atacuri ale PSD la adresa premierului Ilie Bolojan. Marți, premierul a declarat că nu exclude posibilitatea formării unui guvern minoritar în perioada următoare, în contextul tensiunilor dintre partenerii de guvernare.

RECOMANDAREA AUTORULUI

PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”

Ce conține pachetul de relansare economică al PSD, negociat împreună cu reforma administrației lui Bolojan. Detalii din culisele grupului de lucru

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan
12:57
Ciprian Ciucu cheamă primarii de sector să discute bugetul Primăriei Capitalei. Întâlnirea are loc la Guvern, în lipsa premierului Bolojan
CONTROVERSĂ Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
10:59
Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania
FLASH NEWS PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”
10:24
PSD anunță că va susține reforma administrației doar dacă vine la pachet cu relansarea economică: „Este absolut necesară după măsurile de austeritate”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie”
10:00
Nicușor Dan își lansează proiectul de țară: O Românie fără strategie. Este răspunsul pe care președintele îl repetă obsesiv la întrebări din orice domeniu. Sănătate, dezvoltare, Davos, diplomație, economie… „N-avem strategie”
EXCLUSIV Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
07:00
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
DEZVĂLUIRI FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
13:59
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
SCANDAL Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
13:08
Ministrul Transporturilor îl critică dur pe Ilie Bolojan: ”Economia nu se repară prin biruri”. Cu ce propuneri vine Ciprian Șerban
FLASH NEWS Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri
13:03
Trump trimite o a doua „armadă“ americană spre Iran. „Sper că vor face o înțelegere“. Armata SUA se pregătește pentru posibile atacuri

Cele mai noi

Trimite acest link pe