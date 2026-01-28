FCSB, formația antrenată de Elias Charalambous, va disputa ultimul meci din Europa League joi seara, cu Fenerbahce Istanbul.

Roș-albaștrii au eșecuri pe linie în cele trei jocuri disputate în 2026 și au ajuns pe locul 11 în Superliga de fotbal.

Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ”

Partida se va disputa de la ora 22.00, pe Arena Națională, contra turcilor de la Fenerbahce, iar Marcel Răducanu, legendarul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, crede că deja un meci dezechilibrat.

„Cei de la FCSB sunt cu moralul la pământ după rezultatele dezastruoase din campionat. Este foarte greu să-ți revii ca și echipă după astfel de rezultate. Cred că turcii vor obține victoria, mai ales că au și o echipă foarte bună”, este de părere Răducanu.

Implicarea patronului FCSB în schimbările de jucători care se fac de către antrenori în timpul meciurilor reprezintă, în opinia lui Marcel Răducanu, unul dintre principalele motive pentru care FCSB a ajuns în această situație.

„În Germania asta este neconceput. Și aici sunt oameni foarte puternici care au investit și continuă să investească în fotbal dar niciodată aceștia nu le-au spus antrenorilor pe cine să bage în teren sau ce jucător să scoată în timpul unui meci.

În primul rând că nici un antrenor din Germania, indiferent de liga în care antrenează nu ar accepta acest amestec. La o echipă aduci un antrenor pentru a-și face treaba pentru care este plătit.

Nu este bun, îl schimbi. Dar nu te bagi peste deciziile lui”, a mai spus Marcel Răducanu.

„Dezastru pentru FCSB”

Posibila ratare a play-off-ului de către FCSB ar fi un adevărat dezastru. Chestionat pe ideea posibilei absențe a FCSB-ului din play-off, Marcel Răducanu a oferit un răspuns deloc relaxant pentru echipa patronată de Gigi Becali:

„Olala! Ar fi un dezastru pentru ei. Nici nu vreau să mă gândesc la un asemenea scenariu. Clubul ar pierde enorm de mult.

E foarte greu să redresezi din mers o situație atât de complicată mai ales că rezultatele sunt cele care pun atât de mare presiune pe echipă”, a continuat Răducanu.

Cine arbitrează FCSB – Fenerbahce

FCSB – Fenerbahce, care va avea loc, joi, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Serbia, cu Nenad Minaković la centru.

Gruparea roș-albastră se clasează pe locul 29 în clasamentul grupei, cu 6 puncte și un golaveraj de -7.

Victoria campioanei României cu Fenerbahce este obligatorie, însă campioana României va depinde și de celelalte rezultate. Prin jocul rezultatelor, dacă învinge, ar putea obține calificarea.

Nenad Minaković va fi ajutat de Nikola Borović şi Boško Božović, în timp ce rezervă va fi Milan Mitić. În Camera VAR se vor afla Momčilo Marković şi Jelena Cvetković.