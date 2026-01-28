Prima pagină » Sport » Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ”

Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ”

28 ian. 2026, 12:33, Sport
Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ”

FCSB, formația antrenată de Elias Charalambous, va disputa ultimul meci din Europa League joi seara, cu Fenerbahce Istanbul.

Roș-albaștrii au eșecuri pe linie în cele trei jocuri disputate în 2026 și au ajuns pe locul 11 în Superliga de fotbal.

Marcel Răducanu nu dă șanse celor de la FCSB în partida cu turcii de la Fenerbahce: „Au moralul la pământ”

Partida se va disputa de la ora 22.00, pe Arena Națională, contra turcilor de la Fenerbahce, iar Marcel Răducanu, legendarul fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, crede că deja un meci dezechilibrat.

„Cei de la FCSB sunt cu moralul la pământ după rezultatele dezastruoase din campionat. Este foarte greu să-ți revii ca și echipă după astfel de rezultate. Cred că turcii vor obține victoria, mai ales că au și o echipă foarte bună”, este de părere Răducanu.

Implicarea patronului FCSB în schimbările de jucători care se fac de către antrenori în timpul meciurilor reprezintă, în opinia lui Marcel Răducanu, unul dintre principalele motive pentru care FCSB a ajuns în această situație.

„În Germania asta este neconceput. Și aici sunt oameni foarte puternici care au investit și continuă să investească în fotbal dar niciodată aceștia nu le-au spus antrenorilor pe cine să bage în teren sau ce jucător să scoată în timpul unui meci.

În primul rând că nici un antrenor din Germania, indiferent de liga în care antrenează nu ar accepta acest amestec. La o echipă aduci un antrenor pentru a-și face treaba pentru care este plătit.

Nu este bun, îl schimbi. Dar nu te bagi peste deciziile lui”, a mai spus Marcel Răducanu.

„Dezastru pentru FCSB”

Posibila ratare a play-off-ului de către FCSB ar fi un adevărat dezastru. Chestionat pe ideea posibilei absențe a FCSB-ului din play-off, Marcel Răducanu a oferit un răspuns deloc relaxant pentru echipa patronată de Gigi Becali:

„Olala! Ar fi un dezastru pentru ei. Nici nu vreau să mă gândesc la un asemenea scenariu. Clubul ar pierde enorm de mult.

E foarte greu să redresezi din mers o situație atât de complicată mai ales că rezultatele sunt cele care pun atât de mare presiune pe echipă”, a continuat Răducanu.

Cine arbitrează FCSB – Fenerbahce

FCSB – Fenerbahce, care va avea loc, joi, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Serbia, cu Nenad Minaković la centru.

Gruparea roș-albastră se clasează pe locul 29 în clasamentul grupei, cu 6 puncte și un golaveraj de -7.

Victoria campioanei României cu Fenerbahce este obligatorie, însă campioana României va depinde și de celelalte rezultate. Prin jocul rezultatelor, dacă învinge, ar putea obține calificarea.

Nenad Minaković va fi ajutat de Nikola Borović şi Boško Božović, în timp ce rezervă va fi Milan Mitić. În Camera VAR se vor afla Momčilo Marković şi Jelena Cvetković.

Recomandarea video

Mediafax
Cum fura Securitatea din pachetele românilor: jucării, cafea și gumă de mestecat, vândute la Consignație
Digi24
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii
Cancan.ro
Cătălin Măruță, la Antena 1? Asta da surpriză
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
„Trupele americane din România vor crește calitativ”. Vești bune și avertismente de la un important general NATO
Mediafax
Fake news legat de crima comisă de adolescenți în Timiș. MAI anunță că niciun polițist nu este cercetat
Click
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
Digi24
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
Cancan.ro
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mașina ce primește panouri solare integrate în caroserie. Câtă autonomie poate câștiga zilnic
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Fenomenul „365 de nasturi”: cum un comentariu pe TikTok a devenit filozofia anului 2026
ECONOMIE România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
14:02
România, tot mai datoare. Guvernul Bolojan face ceea ce condamna la alții. Plafonul de împrumut a crescut la aproape 100 miliarde de euro în 2026
DEZVĂLUIRI FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
13:59
FT: SUA ar putea ieși din NATO. „Cea mai profundă criză” din cei 77 de ani de istorie ai Alianței Nord-Atlantice
UTILE Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
13:49
Motivul pentru care scaunele sunt albastre în majoritatea avioanelor. Pe ce loc să stai ca să te ferești de boli
ULTIMA ORĂ O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
13:41
O nouă amânare în Dosarul Mineriadei. Judecătorii ICCJ ar fi trebuit să se pronunțe dacă dosarul trece de camera preliminară și intră la judecată, dar pronunțarea a fost amânată din nou
ACCIDENT Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
13:32
Accident mortal în Capitală: pieton lovit în plin de un camion, circulația a fost blocată
ACUZAȚII Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”
13:11
Liderul senatorilor AUR îl acuză pe Bolojan că a prezentat date false despre deficit: „Guvernul vinde românilor o falsă stabilitate economică”

Cele mai noi

Trimite acest link pe