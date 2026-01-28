Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Nicușor Dan s-a chinuit să vadă unde este covorul roșu ca să nu calce pe el”

Adrian Severin: „Nicușor Dan s-a chinuit să vadă unde este covorul roșu ca să nu calce pe el”

Cătălin Costache
28 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show

În ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin a comentat ultima gafă publică a președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la apariția acestuia pe covorul roșu, moment pe care l-a descris ca fiind simbolic pentru starea actuală a conducerii statului. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Severin a afirmat că Nicușor Dan pare un om „chinuit” de propria prezență în funcția pe care o ocupă, sugerând că fiecare apariție publică este o povară vizibilă. Fostul ministru de Externe a mers mai departe, afirmând că acest episod nu este doar o gafă de protocol, ci un simptom al unei crize mai profunde, care afectează întreaga țară într-un moment geopolitic extrem de periculos.

Adrian Severin: „Fără glumă, mi se pare un om care este chinuit ca să fie acolo. Gândiți-vă cât s-a speriat el ca să se uite peste mașină să vadă unde este așezat covorul, ca nu cumva să calce pe el. După aceea, el a înțeles că trebuie ferit. Celălalt ochi plânge pentru tragedia acestui neam, acestui popor, și mai ales momentul istoric, unul foarte complicat, amenințător chiar. Suntem asemenea pasagerilor într-un avion aflat la înălțime și din carlingă lipsesc piloții.”

