Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă

Andrei Rosz
28 ian. 2026, 06:01
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum oamenii l-au huiduit pe Nicușor Dan la evenimentele din 24 ianuarieUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Eu mă întreb, domnul Nicușor, dumneavoastră v-ați gândit, poate că oamenii ăia, în loc să huidui așa, fără proiect, ca niște telelei… Poate ei vă văd așa ca fiind excesiv de prost. Poate văzându-vă prost, așa s-au uitat, așa v-au văzut, s-au gândit să vină în piață să vă huiduie fără proiect.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum oamenii l-au huiduit pe Nicușor Dan la evenimentele din 24 ianuarie. Acesta a început prin a spune că l-a văzut pe Dan fiind scandalizat de huiduielile oamenilor. Istoricul susține că televiziunile securității au explicat că oamenii care huiduiau era oamenii lui Georgescu, Simion sau Șoșoacă. Tot de la Nicușor Dan a mai aflat, adaugă Stan, că nu poți huidui fără proiect.

L-am văzut pe președintele țării scandalizându-se că niște români l-au huiduit. Televiziunile securității, toate, au explicat cum ăia care îl huiduiau erau ba ai lui Georgescu, ba ai lui Simion, ba ai lui Șoșoacă. Când te huiduie cineva, sunt ai cuiva, ăia sunt puși… Și tot huiduind oamenii, am aflat de la domnul președinte că da, e democratic să huiduie, bă, dar dacă n-au proiect…. Îmi pare rău. Nu prea poți să huidui fără proiect. Tu o să vezi niște lucruri foarte spectaculoase. Eu mă întreb, domnul Nicușor, dumneavoastră v-ați gândit, poate că oamenii ăia, în loc să huiduie așa, fără proiect, ca niște telelei… Poate ei vă văd așa ca fiind excesiv de prost. Poate văzându-vă prost, așa s-au uitat, așa v-au văzut, s-au gândit să vină în piață să vă huiduie fără proiect. Sau alții, tot așa, uitându-se la dumneavoastră și văzând, sigur, în nefericirea lor, un securist… Poate așa au crezut.

