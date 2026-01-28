Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum oamenii l-au huiduit pe Nicușor Dan la evenimentele din 24 ianuarie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Eu mă întreb, domnul Nicușor, dumneavoastră v-ați gândit, poate că oamenii ăia, în loc să huidui așa, fără proiect, ca niște telelei… Poate ei vă văd așa ca fiind excesiv de prost. Poate văzându-vă prost, așa s-au uitat, așa v-au văzut, s-au gândit să vină în piață să vă huiduie fără proiect.

