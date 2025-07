Adrian Severin: „Noi trebuie să RESPINGEM o politică anti-națională”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre politicile antinaționale pe care le adoptă România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„România nu există, să fim lămuriți. Nu există. Pentru că nu este o tăcere tactică, să spunem așa, este o tăcere a dispariției totale, a subordonării totale. Și noi ne subordonăm și ne aliniem la această politică anti-națională, care este politica globalismului, acestui neobolșevism. Trump are o altă politică globalistă, un alt tip de globalism, care este un globalism imperial. Dânsul spune sigur, statele să rămână suverane, să fie fiecare cu suveranitatea lui. Și știți de ce? Pentru că dacă ele se asociază într-o Uniune Europeană democratică, fac concurență Statelor Unite. Și atunci nu e bine. Deci să rămână fiecare cu sărăcia și cu nevoile sale, cu neamul, iar noi să avem într-adevăr o lume multipolară, dar în care polul principal rămâne America. Este și aceasta o formă de globalism. Sigur că e mai convenabilă pentru noi, pentru că nu pune în discuție dispariția statelor-națiune, dar în orice caz, tot ne pune într-o postură defensivă. Sigur că dacă domnul Trump își menține linia, că în fiecare zi are altă linie, dacă și-o menține pe aceasta, e preferabilă celeilalte linii. Iar cealaltă linie este astăzi susținută în Europa de Franța sau, dacă vreți, de regimul Macron, pentru că Franța nu i-a dat votul domnului Macron. Practic e o grupare franceză care a confiscat puterea, ca și gruparea din România, și e susținută de această politică antinațională pe care noi ar trebui să o respingem. Dar cum s-o respingem când, de fapt, Guvernul român și Președintele României sunt într-o relație clientelară cu Franța.”, a explicat politicianul.