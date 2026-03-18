Un atac aerian israelian a distrus miercuri dimineață o clădire înaltă din centrul Beirutului, într-un cartier situat în apropierea sediului guvernului libanez.
Imaginile au arătat o explozie la baza blocului turn, înainte ca întreaga clădire să se prăbușească într-un nor de praf și moloz.
Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de atac, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene în limba arabă a postat o hartă care identifica clădirea și le-a spus locuitorilor din apropiere să părăsească imediat zona, avertizând că clădirea era folosită de Hezbollah și că armata o va viza.