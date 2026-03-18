Armata israeliană susține că a lovit centre de comandă iraniene, baze de rachete și alte infrastructuri în timpul raidurilor aeriene de ieri asupra Teheranului. De asemenea, IDF susține că au fost vizate un centru de comandă al sistemului de apărare antirachetă și sisteme de apărare aeriană, a afirmat armata.

În paralel, armata israeliană transmite că au fost detectate lansări de rachete din Iran către teritoriul său, iar sistemele de apărare aeriană sunt mobilizate pentru a intercepta atacul.

Într-o postare pe X, aceasta a precizat că locuitorii din zonele vizate au fost avertizați printr-un mesaj trimis pe telefoanele lor mobile și li s-a indicat să se refugieze în adăposturi până la eliminarea amenințării.