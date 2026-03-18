Mihai Tănase
18 mart. 2026, 07:15, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 19: Ambasada SUA din Irak, atacată din nou cu drone. Ploaie de rachete iraniene în Kuweit, Arabia Saudită şi Dubai
RĂZBOI în Orientul Mijlociu / Sursa FOTO: Profimedia
09:00

O clădire din centrul Beirutului s-a prăbușit în urma unui atac israelian

Un atac aerian israelian a distrus miercuri dimineață o clădire înaltă din centrul Beirutului, într-un cartier situat în apropierea sediului guvernului libanez.

Imaginile au arătat o explozie la baza blocului turn, înainte ca întreaga clădire să se prăbușească într-un nor de praf și moloz.

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de atac, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene în limba arabă a postat o hartă care identifica clădirea și le-a spus locuitorilor din apropiere să părăsească imediat zona, avertizând că clădirea era folosită de Hezbollah și că armata o va viza.

08:50

Armata israeliană susține că a lovit centre de comandă iraniene și baze de rachete în Teheran

Armata israeliană susține că a lovit centre de comandă iraniene, baze de rachete și alte infrastructuri în timpul raidurilor aeriene de ieri asupra Teheranului. De asemenea, IDF susține că au fost vizate un centru de comandă al sistemului de apărare antirachetă și sisteme de apărare aeriană, a afirmat armata.

În paralel, armata israeliană transmite că au fost detectate lansări de rachete din Iran către teritoriul său, iar sistemele de apărare aeriană sunt mobilizate pentru a intercepta atacul.

Într-o postare pe X, aceasta a precizat că locuitorii din zonele vizate au fost avertizați printr-un mesaj trimis pe telefoanele lor mobile și li s-a indicat să se refugieze în adăposturi până la eliminarea amenințării.

08:30

Șoc total pe piața petrolului. Barilul a sărit de 150 de dolari în Oman

Preţul petrolului din Oman a depăşit 150 de dolari pe baril, în contextul în care cumpărătorii din întreaga lume caută surse alternative la producătorii din Golf.

Preţurile au crescut şi pentru ţiţeiul din Norvegia şi Kazahstan și se așteaptă să crească direct proporțional și în celelalte state, informează Financial Times.

08:10

Un proiectil iranian a căzut în apropierea sediului armatei australiene la sud de Dubai

Premierul australian Anthony Albanese a afirmat miercuri că un „proiectil iranian” a căzut în apropierea sediului armatei australiene în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite, adăugând că nu s-au înregistrat răniţi, notează AFP

Miercuri dimineața, un „proiectil iranian a căzut” în apropierea bazei Al Minhad „pe care Australia o deţine în Emiratele Arabe Unite”, a declarat jurnaliştilor şeful guvernului.

„Pot confirma că niciun australian nu a fost rănit şi toată lumea este în perfectă siguranţă”, a adăugat el.

Sursa video – X/@AZ_Intel_

Baza aeriană Al Minhad, situată la 24 de kilometri sud de Dubai, găzduieşte trupe australiene din 2003 şi serveşte drept principal centru pentru operaţiunile militare australiene în Orientul Mijlociu. Până la 80 de australieni sunt staţionaţi permanent acolo, potrivit armatei.

Aceasta a mai fost vizată de un atac cu drone iraniene, fără a face răniţi, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului din 28 februarie.

07:50

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită

Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită de un „proiectil” marţi seara, dar nu au fost raportate daune aduse infrastructurii sau răniţi, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Agenţia ONU cu sediul la Viena, în Austria, „a fost informată de Iran că un proiectil a lovit instalaţiile centralei nucleare Bushehr marţi seara. Nu au fost raportate daune la centrală şi nici răniţi în rândul personalului”, a precizat AIEA pe contul său de X.

Directorul general al Agenţiei, Rafael Grossi, „reiterează apelul său la reţinere în timpul conflictului pentru a evita orice risc de accident nuclear”, a adăugat aceasta.

Centrala Bushehr, singura centrală nucleară operaţională din Iran, are o capacitate de producţie de 1.000 de megawaţi, ceea ce reprezintă doar o fracţiune din necesarul de energie electrică al ţării.

07:30

Momentul în care distrugătoarele marinei americane lansează atacuri cu rachete asupra Iranului

Forțele americane au publicat imagini noi cu distrugătoarele marinei americane USS Pinckney și USS Milius lansând salve de rachete de croazieră Tomahawk către Iran.

Atacul a fost realizat weedend-ul trecut.

Sursa video – X/@Osinttechnical

07:20

Ploaie cu drone şi rachete iraniene în Kuweit, Arabia Saudită şi Dubai

În noaptea de marţi spre miercuri, rachete şi drone au lovit şi teritoriile Arabiei Saudite şi ale Kuweitului, au anunţat autorităţile celor două ţări din Golf, în cea de-a 19-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

În Arabia Saudită, un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a scris pe X că armata a distrus şase drone în estul ţării.

O rachetă balistică a fost interceptată miercuri în apropierea bazei aeriene Prinţul Sultan, situată la sud-est de Riad, în Arabia Saudită, unde sunt staţionaţi militari americani, a anunţat Ministerul Apărării saudit.

„O rachetă balistică lansată în direcţia provinciei Alkharj a fost interceptată şi distrusă. Resturile rezultate în urma interceptării au căzut în apropierea bazei aeriene Prince Sultan fără a provoca pagube”, a scris pe X un purtător de cuvânt al ministerului.

„Apărarea aeriană a Kuweitului interceptează atacuri ostile cu rachete şi drone”, a anunţat, la rândul său, tot pe X, armata din această ţară.

De asemenea, jurnaliştii AFP au auzit mai multe explozii puternice miercuri dimineaţă în Dubai, metropola Emiratelor Arabe Unite.

Sursa video: X/@thenewsly_in

07:12

Ambasada SUA din Irak, atacată din nou cu drone iraniene

Ambasada Statelor Unite din Bagdad a fost din nou ținta unor atacuri cu drone și rachete, miercuri dimineața, potrivit unor surse din domeniul securității citate de CNN.

Potrivit unei surse din securitate, „o dronă a lovit direct” ambasada, fără a exista deocamdată informații clare privind amploarea pagubelor sau eventuale victime. Un alt oficial a precizat că drona a căzut „lângă bariera de securitate a ambasadei”, scrie Reuters.

Este a doua zi consecutiv în care ambasada SUA este atacată, într-un context de securitate tot mai fragil în Orientul Mijlociu. Armata irakiană a condamnat ferm incidentele și a promis măsuri rapide împotriva celor responsabili.

Sursa video – X/MonitorX

Războiul din Orient a ajuns miercuri în ziua cu numărul 19 și contină să escaladeze cu fiecare minut care trece, în ciuda faptului că președintele Trump a anunțat că operațiunea militară împotriva Iranului este pe final. GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din conflictul din Orientul Mijlociu.

În această dimineață noi atacuri cu drone kamikaze și rachete iraniene au vizat Ambasada SUA din Bagdad. Este pentru a doua noapte la rând când Ambasada SUA din Irak este lovită. Atacurile au provocat unele pagube în jurul ambasadei, situată în Zona Verde fortificată din centrul Bagdadului, scrie CNN.

Totodată, mai multe rachete şi drone au lovit şi teritoriile Arabiei Saudite şi ale Kuweitului, au anunţat autorităţile celor două ţări din Golf.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe