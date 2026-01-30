Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „România trebuia să accepte propunerea lui Trump de a face parte din Consiliul Păcii”

Adrian Severin: „România trebuia să accepte propunerea lui Trump de a face parte din Consiliul Păcii”

Serdaru Mihaela
30 ian. 2026, 07:00, Marius Tucă Show

Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show din 27 ianuarie 2026, a diagnosticat starea României ca o „paralizie strategică”, comparând-o cu o boală care împiedică orice mișcare, spre deosebire de simpla stagnare. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Adrian Severin a criticat absența României din inițiative precum Consiliul pentru Pace promovat de SUA, argumentând că statul deoparte este fatal pentru o țară ca România.

Marius Tucă: „Deci, așadar, și prin urmare, cum stăm cu România?”

Adrian Severin: „Este vorba de o paralizie strategică. Paralizia politică, paralizia este o boală care te face să nu te poți mișca. De aceea eu nu spun stagnare strategică, pentru că stagnarea este un fenomen, un proces care poate să înceteze la un moment dat, dar paralizia, practic fiind o boală, se tratează cu totul altfel și câteodată prin deces, deci se termină pentru se termină printr-un deces. Deci eu cred că da, avem de-a face cu această paralizie strategică.”

Profesorul american Jeffrey Sachs, pe care Severin îl respectă profund pentru analiza obiectivă asupra Americii, consideră că Consiliul pentru Pace este o lovitură la sistemul ONU și trebuie refuzat de statele lucide. Adrian Severin a mai avertizat că lipsa unei voci proprii transformă țara într-o extensie a altora, incapabilă să-și articuleze interesele naționale.​

