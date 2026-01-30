Dan Dungaciu: „În România, s-a presupus că am luat tortul cu Groenlanda de la Capșa și ne-am dus cu el pe avion până în SUA”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a adresat controversatul moment în care liderul AUR, George Simion, a tăiat un tort în forma Groenlandei cu steagul Americii pe el, în timpul unei vizite oficiale în Statele Unite. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a vorbit despre gestul lui George Simion care a stârnit nenumărate reacții în ultimele zile, fiind filmat în timp ce tăia un tort în forma Groenlandei pe care era steagul Americii, lucru care a fost dur taxat atât de presă, cât și de către alți oameni politici. Analistul susține că liderul AUR a participat la un eveniment în SUA în cadrul căruia a fost și premiat, urmând ca, după decernarea premiilor, să fie tăiat și tortul, argumentând că George Simion a acceptat să-l taie din respect pentru oficialii americani.

„Un ONG a fost constituit acum un an de zile: Republicans for America, în New York. Și la un an de zile au făcut o gală la Kennedy Center. Mai nou, Trump Kennedy Center. Foarte prestigioasă locația. Unul dintre premii, pe lângă congressmenii americani, l-a primit George Simion. Ca să-și exprime atitudinea pozitivă față de ceea ce se întâmplă acolo și față de agenda lui Donald Trump. Lumea a presupus, și așa a apărut în presa din România, ca și cum ne-am fi dus noi cu tortul de la Capșa și l-am fi luat ca să-l hăcuim competent la Washington. Premianții au fost, ca să zic așa, recompensați. Iar după ce s-au ținut discursurile și tot ce a urmat, s-a desfăcut tortul. S-a tăiat tortul și toți congressmenii erau acolo. Nu George Simion a dus tortul, nu el a tăiat tortul, s-a făcut operațiunea de rigoare, ca să zic așa. Și faptul că i s-a conferit un premiu președintelui AUR a fost pentru noi, evident, măgulitor. Ei sunt oameni tineri, foarte vivace, foarte deschiși și realmente foarte doritori să afle ce se întâmplă.”

Dan Dungaciu a vorbit și despre planurile partidului AUR cu privire la activitatea lor viitoare în Statele Unite, afirmând că acum aceștia au și un sediu aproape de Capitoliu și plănuiesc să revină în SUA în primăvara acestui an.