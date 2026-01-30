Valentin Stan: Întrebat dacă Serviciile infliuențează alegeri și controlează partide, Nicușor Dan ne-a spus că fac și lucruri bune

În ediția Marius Tucă Show din 26 ianuarie 2026, jurnalistul Valentin Stan a vorbit despre influența Serviciilor Secrete în politica românească, pornind de la o reacție a unui invitat la huiduielile din Piața Universității. Urmărește aici, integral emsiunea Marius Tuca Show

Totul a început cu o referire la huiduielile dinspre protestatarii din Piața Universității, care l-au țintit pe un participant asociat cu Serviciile Secrete.

Auziți, dar poate voi l-ați huiduit, fiindcă s-a declarat că e de la Securitate, băiatul ăsta. Să dăm întâi varianta lungă spune Valentin Stan

Stan a disecat contradicția: recunoașterea manipulării alegerilor implică implicit că rezultatul, un anumit președinte, nu este legitim.

Recunoscând în felul ăsta că ce face Securitatea măsluind alegeri, nu e un lucru bun. El fiind rezultatul măsluirii alegerilor, confecționării oamenilor politici, spune Stan.

Discuția s-a încheiat cu o notă ironică, Stan subliniind că nu el inventează acuzațiile, ci le citează din surse publice.