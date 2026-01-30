Dan Dungaciu: „La nivelul departamentului de stat al SUA a existat o surpriză că România nu a răspuns invitației de a se alătura Consiliului Păcii”

În emisiunea Marius Tucă Show din data de 28 ianuarie, Marius Tucă împreună cu analistul Dan Dungaciu descriu o contradicție flagrantă în atitudinea liderilor români față de SUA și Donald Trump. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Dan Dungaciu a vorbit despre un raport detaliat de „câteva zeci de pagini” privind alegerile fraudate și alte nereguli, remis deja stafelor congresmenilor americani.

„Noi am vorbit acolo și raportul respectiv care e pe masa multora. E un raport de câteva zeci de pagini. Raportul, discrepanța dintre ce gândesc românii despre America și ce gândește clasa politică despre America sunt lucruri foarte importante” , spune Dan Dungaciu

Potrivit analistului, 70% dintre români susțin soluția lui Trump pentru Ucraina, iar majoritatea ar fi dorit ca România să intre în Consiliul pentru Pace, patronat de administrația SUA, o ofertă „extraordinară” pe care Bucureștiul a ignorat-o complet.

„Nu faptul că soluția Donald Trump pentru ucraineni este asumată de 70% dintre români. Faptul că românii, majoritatea lor, au dorit ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace, patronat de administrație americană” , subliniază Dungaciu

Analistul a descris guvernarea românească ca fiind aliniată nu la Uniunea Europeană în general, ci la un grup de state care vor să transforme Bruxelles-ul într-un pol geopolitic rival.